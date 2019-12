Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Manovra, trovato l’accordo nel governo (8 dicembre)

Ultime notizie sulla Manovra: si è trovato un accordo nella maggioranza sugli argomenti più dibattuti della legge di bilancio. Dopo un lungo vertice durato più di 14 ore il governo ha azzerato la tassa sui mezzi aziendali, ridotto i tributi sulla plastica e rinviato la questione sugar tax a ottobre del prossimo anno. Giuseppe Conte e il ministro dell’economia Gualtieri hanno spiegato le motivazioni che hanno portato ad un’intesa. Tra le proposte approvate c’è quella della sterilizzazione dell’Iva. L’imposizione fiscale sulla plastica è stata ridotta dell’85%. Secondo Conte con lo slittamento della tassa della plastica tra due mesi le aziende avranno “tutto il tempo di adottare le strategie aziendali”. La tassa sulla plastica si aggirerà intorno ai 40/50 centesimi al kg. Con lo slittamento delle imposizioni fiscali sulla sugar tax, secondo il presidente del Consiglio, le imprese potranno rivedere le strategie di mercato per rendere ugualmente competitiva la vendita di bevande zuccherate. Il governo stanzierà inoltre 65 milioni di euro già a partire dai prossimi anni in favore dei vigili del fuoco e delle altre forze dell’ordine.

Ultime notizie, attacco a Pensacola: arrestate sei persone

Un killer all’interno della base aeronavale di Pensacola, in Florida, ha ucciso tre persone. Durante l’episodio di violenza risultano ferite undici persone, tutte trasportate all’ospedale per le necessarie cure mediche. Il killer apparteneva alla Saudi Air Force ed era in addestramento dagli americani. In seguito all’intervento delle forze speciali sei persone sono state arrestate. Come riportato dal giornale The New York Times, tre degli arrestati avrebbero ripreso la scena dell’attacco. Il killer, un ufficiale dell’esercito, prima dell’azione criminale avrebbe pubblicato su Twitter una dichiarazione con la quale definiva l’America “la nazione del male”. Proseguono gli interrogatori delle sei persone arrestate.

La Casa Bianca non parteciperà alle udienze dell’inchiesta sull’impeachment contro il Presidente degli Stati Uniti D’America Donald Trump. Il comunicato è stato reso noto alla commissione giustizia della Camera. Le udienze sono state fissate per la prossima settimana. Pat Cipollone, legale della Casa Bianca, ha ribadito che l’inchiesta a carico di Trump è “completamente senza fondamento”. I repubblicani hanno invitato la commissione giustizia della Camera a far deporre Hunter Biden, figlio dell’ex vicepresidente Joe, nonché Adam Schiff, presidente della commissione Intelligence e la cosiddetta “talpa”, che avrebbe dato origine all’indagine su Donald Trump, denunciando la controversa telefonata con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. I reati più gravi contestati a Trump sarebbero l’abuso di potere e l’impedimento del Congresso e della giustizia.



