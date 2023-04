Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Meloni: “Più figli e più donne nel mondo del lavoro”

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha presenziato ieri alla Fiera di Rho-Pero per l’inaugurazione del Salone del Mobile 2023, ritornato nella sua naturale collocazione dopo tre anni di cambiamenti causa covid. “Il salone del mobile è una vetrina dell’eccellenza italiana nel Mondo”, ha detto la leader di Fratelli d’Italia che poi si è soffermata su altri temi a margine della visita, spiegando: “Per troppi anni non ci sono stati investimenti sulla natalità”. E ancora: “In Italia abbiamo un problema di tenuta del sistema economico e sociale, non abbiamo investito sulla natalità”.

Poi ha aggiunto: “In Italia ci sono sempre più persone da mantenere e sempre meno persone che lavorano, questo problema si risolve in vari modi: il modo su cui lavora il governo non è solo quello dei migranti, ma anche quello della grande riserva inutilizzata che è il lavoro femminile. Portandolo alla media europea e puntando sulla demografia, con l’incentivazione da parte delle famiglie di mettere al mondo dei figli”. Ad accogliere il Premier vi erano Maria Porro, la presidente del Salone del mobile, e Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo.

Ultime notizie, catturata l’orsa JJ4

E’ stata catturata nella giornata di ieri l’orsa JJ4, ritenuta responsabile della morte del runner 26enne Andrea Papi, nei boschi del Trentino. L’esemplare femmina di orso si trova al momento nel centro faunistico del Casteller, ma non è da escludere possa essere abbattuta.

A spiegarlo è stato il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che in conferenza stampa ha fatto sapere: “È una notizia che avremmo voluto dare nel 2020, a seguito di un’altra aggressione ai danni di padre e figlio, quando emettemmo le ordinanze di cattura e abbattimento per le motivazioni che più volte abbiamo spiegato”. E ancora: “C’è l’amarezza per quanto accaduto in questo tempo e questo conta nelle emozioni del popolo trentino. JJ4 è al Casteller e abbiamo consegnato al Tar la documentazione richiesta. L’auspicio è che il Tar possa anticipare la decisione rispetto all’11 maggio. In caso di giudizio positivo, procederemo all’abbattimento”.

Ultime notizie, i funerali di Julia Ituma

Nella giornata di ieri si sono celebrati i funerali della povera Julia Ituma, 18enne asso della pallavolo, morta a Istanbul lo scorso 13 aprile dopo essere precipitata dal sesto piano dell’hotel in cui alloggiava assieme alla squadra. A Milano, presso la parrocchia San Filippo Neri, numerose le persone presenti fra cui il ministro dello Sport Andrea Abodi, le compagne di squadra di Julia e le delegazioni di varie realtà pallavolistiche. “Ho il cuore spezzato, non riesco a crederci. Non ci sentivamo da qualche tempo, ma ho tantissimi ricordi con lei. Già da piccola era fortissima”, ha raccontato un’ex compagna di squadra.

Don Ivan Bellini, parroco in San Filippo Neri, ha invece usato le parole di Papa Francesco nell’ultimo saluto a Julia Ituma: “Non vergognatevi di avere paura del buio. Le paure vanno dette per poterle cacciare via. Le paure sono nelle tenebre ma quando sono messe nella luce scoppia la verità”. Poi ha aggiunto: “Esattamente un anno fa ero in piazza San Pietro a Roma per l’incontro tra il Papa e gli adolescenti. Il Santo Padre parlò in questo modo, riferendosi alla pandemia che ci stavamo lasciando alle spalle. Disse che la vita a volte ci fa sentire soli e toccare con mano la fragilità. Ma noi meritiamo di essere amati per come siamo, prima di ogni merito”.

Ultime notizie, la guerra in Ucraina

Mentre da parte degli Stati Uniti sono state lanciate delle accuse verso il Brasile, reo di aver fatto “propaganda a favore della Russia”, arriva una risposta che parla di un “errore”. Nel frattempo anche il presidente francese Macron punta a far partire dei colloqui di pace tra le due parti con l’aiuto della Cina. Il leader russo Putin, ha visitato le truppe presenti nella città di Kherson ed ha regalato ai soldati una serie di icone.

Anche Zelensky si è recato al fronte raggiungendo la città di Avdiivka che è stata bombardata in modo pesante nei mesi scorsi. Il sito ufficiale del presidente ucraino ha comunicato che Zelensky si è recato in alcune posizioni avanzate ed ha portato alle truppe gli auguri per la Pasqua ortodossa. Intanto, a causa dei problemi per il trasporto del grano dall’Ucraina per via Mare, Kiev ha raggiunto un accordo con Varsavia per far transitare il grano via terra dalla Polonia.

Ultime notizie, la visita del Presidente Mattarella ad Auschwitz

Sergio Mattarella si è recato in visita al campo di concentramento di Auschwitz, ed ha parlato di quanto accadde nel corso della seconda guerra mondiale, dichiarando che i regimi fascisti europei consegnarono ai nazisti i propri cittadini, e invitando tutte le persone a tenere sempre viva la memoria di queste azioni. Mattarella ha anche partecipato alla manifestazione denominata “Marcia dei vivi”, che ha visto la partecipazione di circa 10mila persone tra le quali due sorelle italiane, Andra e Tatiana Bucci, che nel periodo dal mese di aprile del 1944 al mese di gennaio 1945 furono internate nel campo di sterminio di Birkenau.











