Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, morta Michela Murgia: la scrittrice aveva 51 anni

E’ morta Michela Murgia, scrittrice e opinionista tv: aveva solo 51 anni. Poche settimane fa, attraverso un’intervista al Corriera della Sera, aveva rivelato di avere il cancro e di essere di fatto in fin di vita, e purtroppo nella tarda serata di ieri è giunta la drammatica notizia.

Michela Murgia soffriva di un tumore ai reni al quarto stadio e aveva raccontano comunque di vivere il più bel momento della sua vita, nonostante appunto la malattia. A confermare la notizia all’agenzia di stampa Ansa sono stati i suoi amici più vicini, nuova che purtroppo era nell’aria da qualche settimana, da quando appunto al stessa Murgia aveva svelato la sua storia. Lo scorso 11 giugno Michela Murgia aveva annunciato il suo ritiro dall’attività pubblica mentre meno di un mese fa, a metà luglio, aveva sposato l’attore e regista Lorenzo Terenzi.

Carlo Calenda di Azione ha annunciato la separazione da Italia Viva di Matteo Renzi: “I gruppi parlamentari si separeranno, lo ha detto Renzi. Ormai siamo due partiti separati, non ho più voglia di mettermi a discutere con Italia viva, faranno la loro strada e alle europee e noi faremo la nostra”.

Calenda aggiunge che la separazione dei gruppi “dipende da loro, siccome quei gruppi sono stati eletti con un logo con un simbolo con il mio nome, io non posso andarmene via, lo possono fare loro. Lo facessero quando gli pare”. Ospite presso la trasmissione Agorà, su Rai Tre, Calenda ha aggiunto: “A me non frega niente di dove vanno a cena i compagni di Renzi, mi interessa se vanno a cena con un ministro di cui si chiedono le dimissioni, così i cittadini non capiscono niente”, riferendosi alla cena che si è tenuta presso il famoso Twiga di Daniela Santanchè a Forte dei Marmi, dove hanno presenziato alcuni esponenti di IV.

Ultime notizie, inflazione Italia frena ancora, ma BCE: “Situazione resta incerta”

Frena ancora l’inflazione in Italia con i prezzi di luglio che sono scesi al +5.9 per cento rispetto al +6.4 del mese di giugno. A comunicarlo nella giornata di ieri è stato l’Istat sottolineando che l’inflazione di fondo è risultata rallentata, portandosi al +5.2%. “La dinamica dell’inflazione, ancora fortemente influenzata dall’evoluzione dei prezzi dei beni energetici, riflette anche il rallentamento su base tendenziale dei prezzi dei prodotti alimentari lavorati, che tuttavia restano su ritmi di crescita relativamente sostenuti, e dei servizi”, spiega l’Istat.

La situazione resta comunque ancora molto incerta, sottolinea la banca centrale europea nel nuovo bollettino economico: “Le prospettive su Pil e inflazione restano estremamente incerte”, in particolare per via del futuro nebuloso legato ai beni energetici in vista dei prossimi autunno e inverno, complice la guerra in Russia.

Ultime notizie, caos in Ecuador dopo assassinio di Villavicencio

In Ecuador è stato dichiarato lo stato di emergenza dopo l’uccisione di Fernando Villavicencio, 59enne candidato alle elezioni presidenziali in programma il prossimo 20 agosto. L’uomo, come si vede anche dai filmati pubblicati online in queste ore, è stato raggiunto da numerosi colpi di pistola dopo un comizio tenuto in una scuola a Quito. Trasportato d’urgenza in ospedale è deceduto poco dopo l’arrivo in clinica a causa delle gravissime lesioni riportate.

Subito dopo gli spari uno degli aggressori è stato a sua volta ucciso dalla polizia che ha arrestato altresì sei persone. In totale sono state ferite nove persone fra cui anche un’altra candidata e due poliziotti. “Un sospetto, risultato ferito al termine dello scontro a fuoco con il personale di sicurezza, è stato fermato” e trasportato a un comando di polizia di Quito. “Un’ambulanza dei vigili del fuoco ha confermato il decesso”, ha fatto sapere la polizia locale. Il Paese è sotto choc.











