Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, morto Gianluca Vialli: il mondo piange il campione

Una notizia che ci aspettavamo ma che nel contempo speravamo non arrivasse mai è giunta nella giornata di ieri: è morto Gianluca Vialli. Il campionissimo di Chelsea, Juventus, Sampdoria e Cremonese, collaboratore del commissario tecnico Roberto Mancini nella nazionale italiana, si è spento a soli 58 anni. Da 5 anni lottava contro un tumore al pancreas, e poche settimane fa, dopo un periodo che sembrava procedere al meglio, Gianluca Vialli aveva annunciato la necessità di ritirarsi dagli impegni con gli azzurri per curarsi. A Londra era stato quindi ricoverato in una clinica e aveva ricevuto la visita dei parenti più stretti, a cominciare dalla madre anziana. Notizie che facevano presagire il peggio fino appunto a quanto accaduto ieri. Praticamente infinito il cordoglio social da parte di tifosi, protagonisti del calcio, gente famosa e personaggi comuni, tutti a piangere il povero Gianluca Vialli.

Le ultime immagini felici di un campione che sembrava invincibile erano state quelle del successo della nazionale italiana all’Europeo giocato in Inghilterra e vinto proprio contro la squadra di casa, con l’abbraccio con il “fratello” Roberto Mancini, con il quale aveva condiviso anche le maglie della Sampdoria, con la conquista di uno scudetto, e della nazionale. Le esequie del calciatore si terranno a Londra in forma strettamente privata. Nella giornata di ieri davanti all’ospedale londinese dove Gianluca Vialli era ricoverato da circa 2 settimane, sono stati deposti maglie da gioco, fiori e biglietti da parte di appassionati. Messaggi di cordoglio da molti esponenti del mondo del calcio, mentre la Federazione italiana ha previsto un minuto di silenzio su tutti i campi nel prossimo weekend.

Ultime notizie, l’omelia di Papa Francesco durante l’Epifania

Papa Francesco ha celebrato ieri la Messa in occasione del 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Il Santo Padre si è rivolto ai fedeli sottolineando l’esempio di Re Magi: “Come i Magi, prostriamoci – ha detto, così come si legge sul sito dell’Ansa – arrendiamoci a Dio nello stupore dell’adorazione. Adoriamo Dio e non il nostro io; adoriamo Dio e non i falsi idoli che ci seducono col fascino del prestigio e del potere, con il fascino delle false notizie. Adoriamo Dio per non inchinarci davanti alle cose che passano e alle logiche seducenti ma vuote del male”.

Papa Francesco ha quindi chiesto di fare spazio all’amore vero, Dio, “che non passa, che non tramonta, che non si spezza neanche dinanzi alle fragilità, ai fallimenti e ai tradimenti”. “Il cammino della fede inizia” quando “smettiamo di conservarci in uno spazio neutrale e decidiamo di abitare gli spazi scomodi della vita” fatti anche “di sofferenze che scavano nella carne”. “In questi momenti si levano dal nostro cuore quelle domande insopprimibili, che ci aprono alla ricerca di Dio” e tra queste: “Dov’è quell’amore che non passa, che non tramonta – ha concluso – che non si spezza neanche dinanzi alle fragilità, ai fallimenti e ai tradimenti?”.

Ultime notizie, guerra in Ucraina: violato il cessate il fuoco

Come prevedibile è stato violato il cessate il fuoco nella giornata di ieri, nel conflitto fra Ucraina e Russia. Dopo l’annuncio del pastore ortodosso Kirill e di Putin, circa il fermo delle ostilità per il Natale (ma con forte scetticismo di Kiev e dell’Occidente), le due nazioni sono tornate a colpirsi, accusandosi a vicenda.

Il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, ha spiegato che le truppe di Mosca stanno rispettando il cessate il fuoco mentre gli ucraini “continuano i bombardamenti di artiglieria su aree popolate e sulle posizioni delle forze russe”, parole riferite dall’agenzia Tass, che aggiunge che Kiev ha colpito l’area di Donetsk per tre volte dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco. Di contro l’Ucraina ha puntato il dito contro Mosca, così come fatto sapere dal vice capo dell’ufficio di presidenza ucraino Kyrylo Tymoshenko. “Gli occupanti hanno attaccato la città due volte con razzi”, le sue parole via social spiegando che sarebbe anche stato colpito un edificio residenziale ma senza alcuna vittima.

Ultime notizie, i dati settimanali del Covid

L’Iss ha comunicato i dati settimanali del Coronavirus. L’indice Rt è rimasto stabile a quota 0,83, quindi sotto la soglia epidemica. L’incidenza invece ha subito un leggero rialzo passando da 208 a 231. Stabili anche i ricoveri con l’occupazione dei reparti di intensiva che è al 3,2%, mentre quella dei reparti ordinari ha fatto registrare un lieve calo. Per quanto riguarda le varie regioni italiane sono tre, Umbria, Puglia e Lazio per le quali la classifica è quella di rischio alto, mentre 9 sono nella fascia di rischio moderato e 6 in quella a rischio basso.

Ultime notizie, lite tra vicini ad Arezzo provoca la morte di un uomo

Tragedia nella tarda serata di ieri sera a San Polo, un paese nelle vicinanze di Arezzo. Un 59enne albanese è stato ucciso con un fucile da caccia da parte di un 53enne italiano suo vicino di casa. In precedenza l’albanese aveva divelto una parte dell’abitazione dell’italiano usando una ruspa. Lo sparatore è stato fermato dalle forze dell’ordine e portato in caserma. Secondo le prime notizie i due vicini avevano litigato varie volte in precedenza, per motivi che devono essere ancora chiariti.











