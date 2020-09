ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, scuola: ancora rischio rinvio (9 settembre)

Crescono i contagi da Coronavirus: il bollettino della Protezione Civile riporta 1.370 nuovi positivi, a fronte dei 1.108 registrati ieri, ma con un record di tamponi, arrivati a 92.000. Gli esperti dichiarano che dovremo convivere per tutto l’inverno con il virus, che tuttavia possiede una carica virale più bassa. Intanto il Prof. Zangrillo conferma che le condizioni di Silvio Berlusconi sono in netto miglioramento, con il paziente che risponde bene alle cure. Anche la figlia Marina è risultata positiva al Covid e si trova in isolamento domiciliare, senza sintomi.

ULTIME NOTIZIE, SCUOLE A RISCHIO RINVIO

La scuola resta al centro delle polemiche a meno di una settimana dalla ripresa delle lezioni. Il Ministro Lucia Azzolina difende il proprio operato ma i nodi da sciogliere sono ancora molti: 60.000 cattedre risultano vacanti, le aule insufficienti ed i banchi monouso in ritardo sui tempi di consegna.

ULTIME NOTIZIE, IMMIGRAZIONE CLANDESTINA: 14 ARRESTI

La Polizia ha fermato 14 stranieri accusati di far parte di un’ associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed al traffico di esseri umani, che agiva su base transnazionale. L’indagine ha permesso di smascherare un’organizzazione con cellule operanti in Italia, Africa ed altri Paesi europei. I criminali agivano favorendo l’immigrazione clandestina ed esercitando il “metodo hawala“, una forma di intermediazione finanziaria usata per pagare i viaggi dei migranti o per ottenere la loro liberazione dai campi di detenzione in Libia.

ULTIME NOTIZIE MORTE WILLY MONTEIRO, I FRATELLI ARRESTATI NEGANO RESPONSABILITA’

Mario e Gabriele Bianchi, i fratelli arrestati per il brutale pestaggio di Willy Monteiro, il cuoco ventunenne deceduto a seguito dei colpi subiti per aver cercato di difendere un amico coinvolto in una rissa, negano di avere colpito il ragazzo ed accusano altri due uomini. Si attendono gli esiti dell’autopsia per capire se i calci e pugni che hanno ucciso Willy siano compatibili con mosse di arti marziali, praticate da entrambi i fratelli Bianchi.

ULTIME NOTIZIE, CONTE IN VISITA IN LIBANO

Il premier Conte ha visitato il Libano ad un mese di distanza dalla tragica esplosione di Beirut. Questo viaggio conferma la solidarietà dell’ Italia verso un paese cui siamo legati da amicizia profonda. Il nostro paese era stato tra i primi ad inviare squadre di soccorso per supportare la capitale libanese ed oggi conferma la volontà di collaborare alla ricostruzione.

ULTIME NOTIZIE, L’ITALIA VINCE MA ZANIOLO SI INFORTUNA ANCORA

Dopo il deludente pareggio ottenuto la scorsa settimana in casa contro la Bosnia è arrivata la riscossa dei nostri azzurri. Ad Amsterdam la nazionale italiana di calcio ha infatti battuto l’Olanda tornando a regalare il sorriso ai tifosi. Durante il match si è infortunato il centrocampista Nicolò Zaniolo, che ha riportato la rottura del legamento crociato sinistro. Lo attende uno stop forzato di 6 mesi.

