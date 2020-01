Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, incendi in Australia: 2 morti e migliaia di sfollati

Non si placano gli incendi in Australia. Decine di migliaia di persone sono state evacuate in tre stati del sud est della nazione, con un’emergenza che va avanti ormai da settimane. Le fiamme hanno provocato anche due vittime, due persone morte sull’Isola del Canguro, sulla costa meridionale dell’Australia non troppo distante da Adelaide. E la situazione sembra destinata addirittura a peggiorare, visto che le condizioni meteo non prometto nulla di buono, e sono attesi più di 40 gradi in quella zona del mondo, e soprattutto, venti molto forti che ostacolo in maniera importante il lavoro dei pompieri e delle squadre di soccorso. Anche per questa ragione il premier Scott Morrison ha deciso di chiamare 3mila riservisti per fronteggiare la crisi, di modo da poter avere a disposizione un numero maggiore di uomini per combattere le fiamme. Gli incendi hanno quasi completamente distrutto il Parco Nazionale Flinders Chase, sull’Isola di Canguro, ed ora minacciano di colpire le zone più popolose. Le fiamme sono iniziate lo scorso 20 dicembre. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Ultime notizie, Usa-Iran, tensione alle stelle

Il presidente degli Stati Uniti d’America ha ordinato di uccidere il generale Qassen Soleiman. Il pentagono afferma che si è trattato di una vendetta. Le forze aeronautiche americane hanno attaccato nella notte, tra il 2 e il 3 gennaio. Otto persone sono state uccise, tra cui il generale Soleiman e Hashd al Shaabi, il numero due delle forze di mobilitazione popolare. Tre giorni prima dell’attacco americano le milizie sciite avevano bombardato la sede diplomatica americana nella capitale. Il ministro degli esteri iraniano, Javad Zarif, ha definito l’operazione militare americana estremamente imprudente. Ha aggiunto “Gli Stati Uniti si assumeranno la responsabilità di questo avventurismo disonesto”. L’attuale guida suprema dell’Iran e massimo esponente del clero sciita, Ayatollah Ali Khamenei, ha indetto tre giorni di lutto per la morte del generale Soleimani. Le forze militari iraniane sono state raddoppiate. Dura è stata la dichiarazione di Ayatollah Ali Khamenei: “Il lavoro e il cammino del generale Qassem Soleimani non si fermeranno e una dura vendetta attende i criminali, le cui mani nefaste sono insanguinate con il sangue di Soleimani e altri martiri dell’attacco della notte scorsa”.

ULTIME NOTIZIE LOMBARDIA, STOP AI DIESEL EURO 4

Le autovetture diesel euro 4 non potranno circolare a Milano, Monza, Cremona, Pavia, Bergamo, Como. in seguito al superamento del Pm10 per 4 giorni consecutivi i sindaci delle città interessate hanno applicato le misure di livello 1. Sono scattate le limitazioni del traffico e sul riscaldamento domestico e commerciale. Il fermo dei mezzi di trasporto Euro 0, 1, 2 e 3 non potranno circolare dalle 7.30 alle 19.30 da lunedì a venerdì e dalle 8.30 alle 18.30 nei sabati e nei festivi. Le autovetture diesel euro 4 non potranno circolare tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30.

Il provvedimento restrittivo non verrà interrotto fino a quando le Pm10 rimarranno sotto il livello massimo per 2 giorni consecutivi.

ULTIME NOTIZIE FOGGIA, NEGOZIANTE UCCISO IN UNA SPARATORIA

Un negoziante, Roberto D’Angelo, è stato ucciso ieri sera in viale Candelaro, zona non lontana dal centro di Foggia. D’Angelo è stato raggiunto alla nuca da due colpi di revolver mentre guidava la sua Fiat 500. Gli inquirenti non escludono la pista mafiosa. Le forze dell’ordine stanno esaminando le telecamere posizionate sul luogo dell’attentato per tentare di risalire ai responsabili del delitto. Allo stato attuale, secondo la deposizione di alcuni testimoni, non risulta che recentemente D’Angelo avesse avuto delle liti con il vicinato o con terze persone.

ULTIME NOTIZIE GDF, MAXI SEQUESTRO DI COCAINA A NAPOLI

La Guardia di Finanza di Napoli ha confiscato 33 kg di cocaina all’interno di un’auto di due anziani. La merce doveva essere venduta nel capoluogo partenopeo. Il valore delle sostanze stupefacenti ammonterebbe a 10 milioni di euro. L’autovettura dei due anziani è stata fermata durante un ordinario controllo stradale. Ad insospettire la guardia di finanza è stato il comportamento irrequieto del conducente. La merce era nascosta all’interno dell’abitacolo. Antonio Loffredo, conducente dell’auto, è stato immediatamente arrestato. Sua moglie è risultata, durante l’interrogatorio, estranea ai fatti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA