Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: variante Delta in 16 regioni d’Italia (3 luglio)

Cala ancora la curva pandemica connessa al Coronavirus: le ultime notizie rivelano che si sono registrati nelle ultime ventiquattro ore 794 nuovi positivi e 28 decessi, a fronte degli 882 nuovi positivi e dei 21 morti di 48 ore prima, con il tasso di positività che si attesta allo 0,4%. Diminuiscono anche i ricoveri nei reparti ordinari e in terapia intensiva, mentre prosegue spedita la campagna vaccinale in tutta Italia. La variante Delta, per contro, è stata identificata in 16 regioni e ha una prevalenza pari al 22,7% sul totale del nuovi contagi. Brusaferro (ISS) ha affermato che la crescita era attesa e che è fondamentale proseguire con il tracciamento per individuare nuovi focolai.

ULTIME NOTIZIE, EX MINISTRO BONAFEDE NELLA BUFERA

Finisce nella bufera l’ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nell’ambito dell’indagine sulle violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Bonafede respinge ogni addebito, mentre gli inquirenti hanno accertato come ai detenuti sia stato negato anche il diritto all’assistenza medica di base per nascondere le tracce dei gravi maltrattamenti subiti.

ULTIME NOTIZIE, IN UN VIDEO GLI ULTIMI ISTANTI DI CHIARA GUALZETTI

In un video sono stati ripresi gli ultimi istanti di vita di Chiara Gualzetti, la sedicenne uccisa dall’amico di cui si era invaghita. Nelle immagini si vede il ragazzino che parla con Chiara e la convince a seguirla nel bosco in cui la ucciderà con una sequenza di coltellate sferrate con indicibile violenza.

ULTIME NOTIZIE SAMAN ABBAS, IL FIDANZATO: “LEI AVEVA PAURA”

Il fidanzato di Saman Abbas, Saqib, ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che la ragazza aveva paura dei familiari e che aveva sentito lo zio parlare della necessità di ucciderla per salvare l’onore della famiglia.

ULTIME NOTIZIE, CALDO RECORD IN CANADA: BOOM DI DECESSI

A causa dell’eccezionale ondata di caldo, continuano i decessi nel Canada Nord Occidentale, dove negli ultimi giorni si sono registrati oltre 500 morti e le temperature hanno raggiunto i 45 gradi.

ULTIME NOTIZIE, 15 MILIONI DI ITALIANI PRONTI AD ANDARE IN VACANZA

15 milioni di connazionali sono pronti a partire per le vacanze: l’87% sceglierà località di mare italiane, preventivando una spesa complessiva di circa 1.200 euro e una sola settimana di soggiorno, invece delle tradizionali ferie di 15 giorni. Solo una piccola parte di viaggiatori sceglierà mete estere, ma senza varcare i confini europei. Le destinazioni straniere più gettonate sono Spagna, Francia e Grecia, ma per raggiungerle non mancano i disagi: complici anche le difficoltà nell’interpretare il Green Pass europeo, i tempi per effettuare il check-in in aeroporto sono aumentati del 500%.

ULTIME NOTIZIE, 2 LUGLIO? DUE ANNIVERSARI DI MORTE

Due tristi anniversari di morte si celebrano oggi. Il 2 luglio di 50 anni fa moriva Jim Morrison, il leggendario frontman dei Doors, mentre lo stesso giorno di 60 anni fa lo scrittore Ernest Hemingway riservava a se stesso l’ultimo colpo sparato da uno dei suoi fucili da caccia, ponendo fine a una vita fatta di successi e incredibili avventure, ma anche di solitudine e depressione.



