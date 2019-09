ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: 21enne precipita sul Monte Rosa (4 settembre 2019)

Ancora morti sulle montagna, ancora sangue sulle Alpi. Questa volta, ad avere la peggio, un ragazzo giovanissimo, di soli 21 anni. La notizia è stata riportata poco fa dall’agenzia Ansa nella sua edizione online, che racconta di come un giovane alpinista tedesco sia morto dopo essere precipitato dal versante svizzero del massiccio del Monte Rosa. L’incidente è avvenuto questa mattina, attorno alle ore 9:00, quando il ragazzo si trovava a circa 4.000 metri di altezza. La vittima stava scalando il Monte Rosa insieme ad un compagno, e i due stavano scendendo dal Polluce quando ad un certo punto il 21enne è scivolato, cadendo per circa 300 metri. Il tedesco e il compagno non erano legati in quel momento, e stavano recandosi verso il passo di Verra al confine con Val d’Ayas, in provincia di Aosta. Sul luogo si sono recati i soccorritori svizzeri di Air Zermatt con un elicottero, ma per il giovane non vi era ormai più nulla da fare. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Ultime notizie, Bologna: donna carbonizzata nel fienile

Il corpo di una donna senza vita è stato rinvenuto nelle scorse ore in provincia di Bologna. Come riferisce l’edizione online di Repubblica, il macabro rinvenimento è avvenuto precisamente a Castello d’Argile, nel pomeriggio di ieri, martedì 3 settembre. In un fienile di un casale abbandonato è emerso il cadavere di una donna completamente carbonizzato. Il corpo non era stato notato durante le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, perché era stato sepolto dalle macerie, ma quando la zona è stata messa in sicurezza è comparso. Secondo una prima ipotesi degli inquirenti, non è da escludere che la donna avesse cercato riparo nel cascinale, e possa aver innescato un incendio senza volerlo: rimasta bloccata sarebbe poi morta bruciata o a seguito dei fumi nocivi respirati. Al momento non è comunque da escludere ogni ipotesi, e stando ai rilievi dei carabinieri si tratterebbe di una donna, forse una marocchina residente a Ferrara la cui scomparsa era stata denunciata in questi giorni dalla sorella. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Ultime notizie, voto Rousseau: ok governo Conte

Il 79 per cento di votanti si è detta favorevole al nuovo governo M5S-Pd guidato dal premier Giuseppe Conte, poco meno del 21 per cento invece ha espresso il proprio voto contrario. Di Maio ha parlato di un plebiscito, in riferimento sia alla percentuale schiacciante di Sì che al numero di votanti, quasi 80 mila (potevano votare soltanto gli iscritti al Movimento 5 Stelle da almeno 6 mesi). Con questo risultato, il Movimento 5 Stelle ufficializza il suo accordo politico con il Partito democratico.

Ultime notizie, oggi Conte al Quirinale

Dopo il via libera ricevuto dalla votazione sulla piattaforma Rousseau, Giuseppe Conte si presenterà verosimilmente nella giornata di oggi al Quirinale per presentare la nuova squadra di ministri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La questione dei due vicepremier (o vicepremier unico) è definitivamente caduta, con Luigi Di Maio che potrebbe essere spostato dal Mise alla Farnesina. Intanto Salvini parla di spettacolo disgustoso, immaginando Renzi, Grillo e la Boschi parlare in segreto e spartirsi le poltrone. Il leader della Lega Nord si è detto inoltre orgoglioso di non aver preso parte allo ‘spettacolo’.

Ultime notizie, Brexit: Boris Johnson senza maggioranza

Ancora caos in Gran Bretagna. Dopo la decisione di sterilizzare il Parlamento prorogando il periodo di inattività fino al 14 ottobre (dietro l’approvazione della Regina), il nuovo primo ministro inglese Boris Johnson ha perso la maggioranza a seguito della decisione di un conservatore di lasciare il proprio partito. Johnson continua a rifiutarsi di prorogare ulteriormente l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, come invece vorrebbero le opposizioni, dicendosi convinto che la scelta migliore è quella di tornare alle urne nel mese di ottobre.

Ultime notizie: 14 anni, stermina tutta la famiglia

È successo ancora. Nello stato di Alabama (USA) un ragazzino di 14 anni ha sterminato la propria famiglia con una pistola calibro 9. Subito dopo l’autore del gesto si è denunciato alla polizia. All’arrivo degli agenti per i 5 famigliari (i due genitori e i tre fratelli) non c’era già più nulla da fare. Donald Trump ha ribadito che non sono le pistole a sparare, ma la mente malata.

Ultime notizie, ho visto Samara: cresce la psicosi

Prosegue la psicosi Samara in tutta Italia. Gli ultimi avvistamenti nella penisola si sono registrati a Catania, Roma, Iglesias e Napoli. Per scherzo ragazzi o ragazze decidono di travestirsi da Samara Morgan, personaggio immaginario della serie horror The Ring, indossando una tunica bianca con i capelli davanti per coprire il viso e un coltello tra le mani. Uno scherzo che si sta rivelando pericoloso sia per chi lo subisce, che rischia di ferirsi scappando, sia per chi lo mette in atto, che in alcuni casi è andato incontro alle violente reazioni di chi si è trovato di fronte all’improvviso l’inquietante figura.

Ultime notizie, Ferrari in festa: 90 anni in pista

La Ferrari compie 90 anni. A creare il mito della Rossa fu Enzo Ferrari, mente visionaria nata alla fine dell’Ottocento e che ha vissuto alcune delle più grandi epopee della Ferrari in Formula 1. Campioni indimenticabili come Lauda e Gilles Villeneuve, senza dimenticare il leggendario pilota Juan Manuel Fangio, fino a passare all’epopea dei successi moderni con il mito di Michael Schumacher e l’ultimo successo in un Mondiale piloti conquistato dal finlandese Kimi Raikkonen.

