Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Zelensky all’Onu: “Russia spinge il mondo verso guerra finale”

Prima volta per Giorgia Meloni all’assemblea generale delle Nazioni Unite. La Premier italiana è arrivata a Washington per partecipare all’assemblea generale dell’organizzazione internazionale e per effettuare dei colloqui bilaterali, uno dei quali con il Premier turco, Erdogan, con il quale parlerà sia dei migranti che dell’energia, e il segretario generale Guterres, sempre con al centro della discussione gli stessi argomenti. La Meloni porta all’assemblea il piano italiano sull’Africa e prende parte anche alla sessione nella quale si discute della guerra in Ucraina e che ha visto sul palco anche il leader ucraino Zelensky.

Proprio il presidente ucraino ha spiegato, di fronte alla platea: “Mentre la Russia spinge il mondo verso la guerra finale, l’Ucraina sta facendo di tutto per garantire che dopo l’aggressione russa nessuno al mondo oserà attaccare alcuna nazione. L’uso delle armi deve essere limitato, i crimini di guerra devono essere puniti, le persone deportate devono tornare a casa e l’occupante deve tornare nella propria terra”. E ancora: “La Russia non ha di diritto di avere le armi nucleari”, per poi, riferendosi a Putin, dire: “Non si può credere al diavolo, chiedete a Evgenij Prigozhin”, lanciando un appello “ad agire uniti nello sconfiggere l’aggressore”.

Secondo le ultime indiscrezioni il presidente della repubblica emerito, Giorgio Napolitano, sarebbe in gravi condizioni. Così come si legge su TgCom24.it, l’ex capo di stato italiano, 98 anni compiuti lo scorso 29 giugno, è al momento ricoverato presso l’istituto Spallanzani di Roma e da tempo presenterebbe un quadro clinico particolarmente complesso per via dell’età.

Nelle ultime ore, però, la sua situazione fisica si è complicata ulteriormente di conseguenza i medici non escludono alcuna ipotesi. L’ex presidente Giorgio Napolitano era stato operato all’addome il 21 maggio di un anno fa, ed era rimasto ricoverato per nove giorni sempre presso l’istituto Spallanzani. Il decorso post operatorio era stato comunque regolare.

Come un fulmine a ciel sereno il cantante Tiziano Ferro ha annunciato di aver divorziato dal marito Victor. Un messaggio choc che è stato pubblicato dallo stesso artista laziale sul suo profilo Instagram, un lungo post in cui si legge che: “Adesso i miei bambini sono la priorità”, spiegando di dover disdire tutti gli impegni presi in Italia, a cominciare dalla presentazione del suo romanzo.

“Questo momento buio passerà”, ha aggiunto “e torneremo a cantare e a ridere, a parlare del mio libro, della mia vita… della nostra vita”. Il post è stato pubblicato in tre lingue e comincia così: “Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia. Perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido. Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio. È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me”.

Il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo presso il convegno ‘Le buone leggi. Semplificare per far ripartire l’Italia’, ha parlato del nuovo Patto di Stabilità europeo, dicendosi convinto che un accordo “si raggiungerà, se non a ottobre a Natale, ma in una formula che permetta di capire la situazione e calarla nella realtà storica”, parole riportate da SkyTg24.it.

Giorgetti ha poi parlato della nuova legge di bilancio spiegando: “è un momento decisivo: circolano molte ipotesi legate alla manovra di bilancio più o meno fantasiose”, specificando che “il crocevia storico è la nuova governance economica Ue che a cascata si dovrà tradurre nella disciplina di bilancio dei Paesi”. E ancora: “In Europa siamo tutti messi male, è evidente che la politica monetaria restrittiva aveva obiettivo di rallentare la crescita dell’economia e devo dire che lo ha brillantemente raggiunto”.

A Bruxelles il consiglio dell’Unione Europea ha dato il suo via libera alle modifiche italiane riguardanti la quarta rata del Pnrr, mettendo però l’Italia sull’avvivo dei possibili ritardi che ne conseguiranno. Le modifiche riguardano 10 dei 27 obiettivi previsti nella versione originale del piano.

Il ministro Fitto ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto ed ha dichiarato che ora parte la richiesta di pagamento che vale 16 miliardi di euro e segue la terza del valore di 19 miliardi. Tra le misure modificate ci sono l’aumento delle strutture dedicate all’infanzia, lo sviluppo dell’industria cinematografica e di quella spaziale e le azioni per il trasporto sostenibile e l’efficienza energetica.

Alta tensione in Libia, a Derna, dove è stata data alle fiamme la casa del sindaco da parte di manifestanti che protestavano dopo il cedimento delle due dighe che ha causato migliaia di morti. I manifestanti chiedevano che venissero presi dei provvedimenti nei confronti dei responsabili della manutenzione delle dighe che non l’hanno effettuata. L’alluvione della scorda settimana, oltre alle migliaia di vittime, il cui numero definitivo è ancora sconosciuto, ha provocato la distruzione di interi quartieri delle città libiche sulla costa.

A Castellanza, in provincia di Varese, un uomo di 83 anni, Renato Oggioni, ha tentato di uccidere nella notte, Carla Marmonti, la moglie con alcune coltellate e si è poi suicidato lanciandosi dal quarto piano del palazzo in cui abitava la coppia. La donna, 77enne, con gravi ferite all’addome, ha chiamato i soccorsi ed è stata operata sempre nella notte, ma resta in pericolo di vita nel reparto di terapia intensiva.

All’arrivo dei soccorritori il cadavere dell’uomo è stato trovato nel cortile del palazzo. Le forze dell’ordine stanno cercando di scoprire le cause della lite improvvisa.

Un tifoso del Newcastle, squadra che ha affrontato il Milan nella prima stagionale di Champions League, è stato accoltellato sui Navigli a Milano. La vittima 58enne, ha dichiarato agli agenti che si è trattato di un agguato avvenuto in Via Gola ed eseguito da un gruppo di 7 – 8 persone.

Sul fatto indaga la Digos, con i tifosi inglesi che hanno invaso Milano per sostenere i propri beniamini. In particolare nella serata di ieri, mentre era in corso un nubifragio, erano alcune centinaia le persone a torso nudo che si trovavano nella zona dei Navigli.











