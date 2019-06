Ultimo/ Ipocondria è il nuovo singolo: in uscita venerdì 7 giugno (Music Awards 2019)

Anche Ultimo questa sera, salirà sul palcoscenico dei Music Awards 2019, in onda nella prima serata di oggi e domani su Rai1, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. “Scrivo le canzoni apposta perché non so parlare”, ha spiegato molte volte l’artista da record che, dopo l’uscita del nuovo album “Colpa delle favole”, ha venduto oltre 50mila copie nelle sole prime due settimane di vendita. Da venerdì 7 giugno, arriverà in radio il nuovo singolo dal titolo “Ipocondria”. Il quarto estratto del nuovo album dopo “I tuoi particolari”, “Fateme cantà” e “Rondini al guinzaglio”.“Nel momento in cui due cerchi si sovrappongono non hanno nulla più da condividere, se non lo spazio che li accomuna” con queste parole Ultimo ha descritto la nuova canzone diffondendo il comunicato stampa di presentazione. “La vicinanza fisica non sempre rappresenta l’elemento fondamentale in un rapporto, al contrario questa può portare all’abitudine, a quella quotidianità che spesso diventa soffocante. In amore, come nella vita, le cose che abbiamo il potere di immaginare sono le più forti: desiderare di rivedere la persona che si ama e sognare di riabbracciarla sono il motore che spinge ad andare avanti ogni giorno con nuova energia”.

Ultimo sul palco dei Music Awards 2019

La nuova canzone di Ultimo è accompagnata da un video ufficiale firmato dal regista Emanuele Pisano e prodotto da DM Communication Srl, con la produzione esecutiva di Luca Tornatore. Nel frattempo, dopo i Music Awards 2019, il cantante romano si prepara con ansia per “La favola”, il concerto allo stadio Olimpico di Roma del 4 luglio che chiuderà un tour da 300mila biglietti venduti. Nelle ultime giornate, il cantante, avvisato di un incidente con protagonista un suo fan in coma, il giovane Matteo, ha deciso di dedicargli qualche parola. “Forza, mi hanno detto tutto. Alla fine si supera anche questo. Nel mio piccolo provo a darti un po’ di supporto, il resto devi mettercelo tu. Se non riuscirai a venire al mio concerto, passerò io a salutarti appena avrò finito. Nel frattempo non fare scherzi”, queste le sue parole per estimatore in coma dopo un incidente a bordo del suo motorino sul lungomare di Corigliano Calabro.

