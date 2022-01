Umberto Smaila e Nini Salerno/ Mogli, amori e esordi con I Gatti di Vicolo Miracoli

Umberto Smaila e Nini Salerno sono gli ospiti di Amadeus per la nuova puntata dei Soliti Ignoti, il game show del preserale di Rai 1. I due cercheranno di indovinare il parente misterioso di questa sera e aggiudicarsi il montepremi da devolvere poi in beneficenza. Ma cosa accomuna Umberto Smaila e Nini Salerno tanto da metterli uno al fianco dell’altro in questo gioco? Per chi non lo sapesse, entrambi hanno fatto parte del gruppo comico I Gatti di Vicolo Miracoli.

Nini Salerno, nome d’arte di Roberto Salerno, è il fondatore del gruppo cabarettistico e musicale, fondato a Verona nel 1971 e attivo fino al 1985.Del gruppo hanno fatto parte nomi come: Gianandrea Gazzola, leader della primissima formazione; Umberto Smaila; Jerry Calà, rimasto con il gruppo fino al 1981, quando ha poi iniziato una carriera solista; Franco Oppini, che ha però lasciato per pochi anni in cui è stato ‘sostituito’ da Spray Mallaby.

Umberto Smaila e Nini Salerno sono sposati? I dettagli della vita privata

Lasciando gli esordi nel mondo dello spettacolo, entriamo invece più nel dettaglio della vita privata di Umberto Smaila e Nini Salerno. Parlando d’amore, possiamo dire che Smaila è sposato dal 2008 con Fanny Minati (i due però si sono conosciuti nel 1988!), colombiana da cui ha avuto i figli Greta e Roy. Prima di lei è stato però sposato con Patrizia Frassini, con cui ha avuto i due figli Giorgia e Rudy. Ben poco invece si conosce della vita privata di Nini Salerno. L’attore e cabarettista è infatti molto riservato, soprattutto quando si parla di vita privata, e concede raramente interviste.

