Umberto Smaila: “I virologi guadagnano e noi siamo disoccupati”/ Scoppia la polemica!

È polemica dopo l’intervento di Umberto Smaila in collegamento con Federica Panicucci nella puntata di Mattino Cinque in onda oggi 7 maggio. Buona parte dei telespettatori non ha infatti apprezzato le dichiarazioni fatte dallo storico volto dello spettacolo, che ha paragonato i guadagni degli esperti che si stanno occupando della pandemia a quella che è l’attuale crisi dei lavoratori dello spettacolo dovuta al Coronavirus. “Noi siamo in una fase drammatica della nostra vita artistica perché non possiamo esprimerci – ha dichiarato Smaila, per poi aggiungere – , soprattutto quelli che come me fanno musica dal vivo”. L’uomo ha poi continuato, sottolineando che: “Tutto questo comparto dello spettacolo è assolutamente fermo. Mentre gli esperti, i virologi, gli infettivologi, lavoreranno il doppio o il triplo e guadagneranno tre volte il loro stipendio, c’è gente come noi che rimarrà disoccupata per tanti mesi.”

Umberto Smaila, è polemica dopo l’intervento a Mattino Cinque

Proprio queste ultime parole di Umberto Smaila a Mattino Cinque, seguite da una chiara richiesta d’aiuto per i lavoratori del mondo dello spettacolo, hanno scatenato sul web un vero e proprio putiferio. In molti, infatti, hanno commentato in modo negativo il suo intervento in diretta su Canale 5, trovandolo alquanto inappropriato. Tra i commenti infatti si legge: “E allora fatevi curare dai comici!”, e ancora un utente scrive “Posso anche dispiacermi per la gente come Umberto Smaila che rimarrà disoccupata per mesi (ma mi dispiaccio di più per albergatori, ristoratori, guide turistiche ecc.) ma la parte in cui si lamenta che virologi ed infettivologi guadagneranno il triplo è vomitevole”. Insomma, per molti quella di Smaila è stata “un’uscita infelice”.



