UMBERTO TOZZI E IL TUMORE, “MALATTIA MI HA SPINTO A RIPENSARE LA MIA VITA”

Umberto Tozzi, chi è l’artista che questa sera si esibirà sul palco del “Capodanno in Musica” a Catania e cosa sappiamo della sua carriera, dell’addio alle scene e della malattia su cui è tornato proprio di recente? Questa sera il 72enne cantautore e chitarrista torinese si esibirà sul palco dello show in musica che su Canale 5 saluterà l’arrivo dell’anno nuovo e la partecipazione dell’autore di hit di culto come “Gloria” e “Si può dare di più” potrebbe essere una delle occasioni di vedere dal vivo il diretto interessato. Scopriamo i motivi dietro la scelta di dire basta con gli spettacoli live per Umberto Tozzi e anche come ha superato i problemi di salute avuti in passato, probabilmente anche alla base del tour di addio di cui parliamo sotto.

Classe 1952 e originario del capoluogo piemontese, oggi Umberto Tozzi rappresenta una delle figure più iconiche della musica leggera e pop rock a cavallo tra il vecchio e nuovo millennio: se dei suoi figli e della moglie, Monica Michielotto, parliamo quest’oggi in due pezzi a parte, qui ci concentriamo come detto sulla carriera del cantautore e sul tumore di cui aveva parlato qualche anno fa, una prova che Tozzi era riuscito a superare ma che inevitabilmente lo ha segnato. “Avevo avuto un problema di salute importante, un tumore alla vescica…” aveva detto Tozzi al ‘Corriere della Sera’, ammettendo di essersi scoperto debole, ma di aver avuto pure tanto coraggio. “Durante la chemio, ho preso anche il Covid per la terza volta. E mi è venuta una grave infiammazione polmonare” aveva aggiunto nel 2022, parlando della scoperta del male ma anche di un periodo duro dal quale, per fortuna, ne è venuto fuori.

TOZZI, ADDIO AI CONCERTI NEL 2025? “DECISO DOPO RIUNIONE DI FAMIGLIA CON…”

In merito invece all’addio alle amate scene, Umberto Tozzi era stato molto chiaro qualche tempo fa nel salotto televisivo di “Domenica In” e anche in una bella intervista concessa a Sky nella quale aveva approfittato per mettere alcuni puntini sulle proverbiali ‘i’. ‘L’ultima notte rosa – The final tour’ è il nome della tournée mondiale che impegnerà l’artista fino al 2025 e con la quale ha intenzione di chiudere in bellezza oltre 50 anni di carriera: “Tutto deve avere il suo tempo. In verità avevo deciso di lasciare già a 50 anni, ma avevo ancora progetti da sviluppare, e sono andato avanti. Poi la malattia negli ultimi due anni e fortunatamente superata mi ha spinto a ripensare la mia vita” aveva ammesso presentando lo show che lo vedrà protagonista sul palco (sul quale temeva di “non risalirci”) tra Romania, Francia, Germania, Bulgaria, Croazia, Svizzera, Austria, Canada, Belgio e Stati Uniti e ovviamente Italia.

“Tu sai che fare questo lavoro, io faccio tour dagli Anni ’80 e non mi sono mai fermato perché ho avuto il privilegio di essere apprezzato in molti Paesi e quindi ci ritorno con questo meraviglioso ultimo concerto perché voglio ricambiare tutto l’affetto che ho ricevuto”: così Umberto Tozzi a Mara Venier nel salotto del talk show su Rai 1 motivando la sua decisione che, come confermato in altre interviste, pare definitiva. “Penso di sì. Ho cominciato un tour che durerà quasi due anni, portandomi in quattro continenti. Non voglio pensare alla fine, perché sarà sicuramente molto triste” aveva confessato a Sky, parlando del ‘momentaccio’ che vivrà quando tutto questo sarà concluso. “Ho passato un periodo brutto per la mia salute e questo mi ha fatto riflettere molto (…) Con mia moglie e mio figlio, manager delle mie produzioni, abbiamo fatto una riunione di famiglia e ci siamo trovati d’accordo sullo stop” aveva aggiunto, precisando che tuttavia potrebbero continuare le produzioni discografiche e altri progetti musicali…