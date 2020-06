Umbria, stop ad aborto farmacologico in day hospital/ Necessario ricovero in ospedale

L’Umbria vieta l’aborto farmacologico in day hospital. Le donne che intendono sottoporsi all’interruzione volontaria della gravidanza devono programmare un ricovero in ospedale di almeno tre giorni. Lo ha stabilito la Regione guidata dalla leghista Donatella Tesei con una delibera. È stata quindi abrogata la decisione presa dalla precedente amministrazione di centrosinistra. Inevitabilmente la delibera ha suscitato diverse reazioni. C’è il senatore integralista cattolico Simone Pillon che plaude a questa svolta, mentre le opposizioni e le associazioni delle donne protestano per questa restrizione. Cosa prevede la legge 194? L’aborto va effettuato solo dietro ricovero ospedaliero, ma le singole regioni possono organizzarsi diversamente. Così la Regione Umbria guidata nel 2018 da Catiuscia Marini introdusse la possibilità di abortire con la pillola RU 486 entro la settima settimana di gravidanza. Inoltre, era stato chiesto agli ospedali di organizzarsi in modo che le donne potessero abortire anche in day hospital o anche solo con l’assistenza domiciliare. Ma la nuova giunta ha cancellato questa possibilità interpretando in maniera più restrittiva la legge 194.

STOP ALL’ABORTO FARMACOLOGICO IN UMBRIA: LE REAZIONI

La possibilità di abortire con la pillola RU 486 fu introdotta in Italia nel 2009, ma ci fa ricorso un numero ancora limitato di pazienti. Invece nel Nord Europa il 90 per cento degli aborti viene effettuato con la terapia farmacologica. Nel 60 per cento dei casi in Francia. Invece in Italia la percentuale si ferma al 18 per cento, nonostante le associazioni dei ginecologi la considerino la pratica meno pericolosa per le donne. «Da oggi evitiamo che la donna sia lasciata sola davanti a eventuali rischi come emorragie, infezioni o altre complicanze», dichiara Simone Pillon, commissario della Lega in Umbria. «Viene reso volutamente a ostacoli il percorso per ottenere l’ozione farmacologica», replica il gruppo consiliare del Pd. L’Associazione Luca Coscioni invece ha chiesto di incontrare i vertici della Regione Umbria per discutere di questa delibera sull’aborto. «Risulta difficile comprendere i motivi di questo gravissimo ritorno indietro, che mette in pericolo il diritto alla salute e all’autodeterminazione delle donne. Se i membri della giunta sono a conoscenza di dati scientifici nuovi, sarebbero tenuti, a tutela della salute pubblica nazionale e internazionale, a renderli pubblici».



© RIPRODUZIONE RISERVATA