Umbria, voto Rousseau domani per patto civico-Pd/ Oggi Regionarie M5s per candidati

Giornate di voto in casa M5s su Rousseau, che torna “protagonista” dopo la votazione decisamente più importante dell’intera storia del Movimento 5 Stelle sull’adesione al Governo col Pd dello scorso 3 settembre (79% di plebiscito per il patto Di Maio-Conte-Zingaretti-Renzi). Oggi si votano le Regionarie dell’Umbria, ovvero i candidati che saranno poi messi nelle liste delle imminenti Elezioni Regionali umbre del 27 ottobre prossimo; mentre domani è il turno del patto civico proposto da Di Maio al Partito Democratico per formare anche alle Regionali un’alleanza politica tra M5s e Pd che possa contrastare la forza del Centrodestra di Matteo Salvini. Partiamo dal presente e focalizziamoci sul voto in corso sulla piattaforma Rousseau: dalle 10 fino alle 19 tutti gli iscritti al MoVimento 5 Stelle residenti in Umbria (abilitati a votare su Rousseau) sono chiamati a scegliere i candidati che formeranno la lista del MoVimento 5 Stelle per la Regione Umbria; come spiega il Blog delle Stelle, ogni iscritto avrà a disposizione fino a 2 preferenze su base regionale. «Cliccando sull’apposito pulsante potrai leggere il profilo di ogni candidato. Dopo aver selezionato il candidato o i candidati che intendi votare ricordati di cliccare sul pulsante “VOTA” che si trova alla fine della pagina», sottolinea ancora il Blog del M5s, concludendo che possono votare solo gli iscritti da almeno 6 mesi con documento certificato, come da Statuto.

DOMANI VOTO SU ROUSSEAU PER PATTO CIVICO IN UMBRIA

Il voto decisamente più importante (anche perché sono chiamati tutti gli iscritti del Movimento 5 Stelle, non solo quelli dell’Umbria) è però quello di domani, lanciato stamane sempre dal Blog delle Stelle e formalizzante l’invito avanzato dal leader Luigi Di Maio la scorsa settimana. Il progetto viene chiamato “Patto civico per l’Umbria” e per il M5s rappresenta la possibilità di sostenere alle Elezioni Regionali in Umbria un candidato Presidente civico che sia sostenuto da altre forze politiche (Pd e Sinistre varie, ndr). «Un patto civico, che veda un candidato Presidente fuori dalle appartenenze partitiche e che possa mettere al centro un programma innovativo, di punti veri e realizzabili. Un programma che possa ispirare serietà, fiducia e competenza», scrive il Blog delle Stelle che anticipa già il quesito che gli iscritti 5Stelle troveranno domani su Rousseau dalle ore 10 alle 19 nelle consuete modalità delle Regionarie. Ecco il testo integrale: «In conformità al voto degli iscritti del 25-26 luglio 2019 rimane comunque facoltà del capo politico proporre eventuali alleanze, sotto la sua diretta supervisione. In tal caso tale proposta di alleanza sarà sottoposta agli iscritti con una votazione online sulla piattaforma Rousseau a livello nazionale. Nel caso in cui la proposta sia accettata dagli iscritti e il candidato presidente non appartenga al Movimento 5 Stelle, non si procede alla votazione per il candidato presidente e tutte le facoltà che ai sensi del codice etico sono attribuite al candidato presidente, sono attribuite al candidato consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti dagli iscritti tra quelli che poi saranno effettivamente eletti consiglieri regionali». L’esito sarà cruciale per capire se il progetto “civico” possa poi essere lanciato anche per le prossime Elezioni Regionali (Calabria e sopratutto Emilia Romagna) e, perché no, per un’ipotesi futura di coalizione “giallorossa” in eventuali Politiche nazionali.

