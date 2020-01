Un giorno come tanti/ Oggi su Rete 4 il film con Kate Winslet (4 gennaio)

“Un giorno come tanti” è il film drammatico prodotto negli Stati Uniti nel 2013 che Rete 4 propne ai telespettatori il prossimo 4 gennaio 2020 alle ore 23.25. La regia è di Jason Reitman; Kate Winslet, Josh Brolin, Dylan Minnette e Tobey Maguire sono gli attori principali. Il film si ispira al romanzo che la scrittrice americana Joyce Maynard ha scritto nel 2009.

Un giorno come tanti, la trama

Adele è una giovane donna che soffre di attacchi di panico. Un giorno suo figlio Henry la porta con lui in un grande centro commerciale, sperando che la mamma possa finalmente liberarsi delle sue paure. Mentre guardano le vetrine dei negozi un uomo con una evidente ferita alla gamba simavvicina al ragazzino e gli chiede aiuto. Adele, intimorita, si mostra disponibile, invita l’uomo a casa loro e scopre che si tratta di un evaso di nome Frank. Questi spiega di essere scappato dall’ospedale in cui era ricoverato per un banale intervento chirurgico e perquesto è ricercato.

L’uomo, nonostante la ferita alla gamba, è deciso a partire per il Canada il giorno seguente. Durante le ore trascorse com ostaggi, Adele e suo figlio si rendono conto che l’uomo ha un’indole buona e pian piano si instaura tra loro una sorta di complicità. Grazie a Frank, Adele esce dalla depressione di cui soffriva da tempo; la comprensione e i modi gentili dell’uomo spingono la donna a raccontare fatti importanti della sua vita, dei suoi momenti di crisi e della fine del suo matrimonio. A sua volta Frank le racconta di aver ammazzato la moglie dopo aver scoperto i suoi tradimenti e della tragica e inspiegabile morte del figlio. I due sentono di meritarsi un’altra possiilità e decidono di andare a vivere tutti insieme in Canada.

Quando Henry apprende la notizia non si mostra molto entusiasta, nonostante la nuova situazione familiare avesse molti aspetti positivi; poi c’è Eleonor, una compagna di scuola di cui si è innamorato ma il ragazzo comunque si mostra ben disposto alla partenza. Quando sono sul punto di partire per il Canada, Frank viene catturato dalla polizia che non ha mai smesso di cercarlo. Per evitare che su Adele e suo figlio cadesse l’accusa di complicità, l’uomo pensa all’istante di legarli per rendere credibile la loro posizione di ostaggi. Frank finisce nuovamente in galera per scontare la retante pena, aggravata per la sua fuga e per aver sequestrato due persone. Le lettere che Adele gli manda in carcere tornano tutte al mittente e solo a distanza di anni Frank contatta Henry, che nel frattempo è diventato un imprenditore di successo. Per caso Frank apprende che il giovane è diventato famoso grazie allaricett di un dolce che lui stesso a suo tempo aveva insegnato ad Henry. L’uomo viene a sapere che Adele abita ancora nella sua vecchia casa e vive da sola. Quando finalmente esce di prigione, Frank va da Adele ed è una grande emozione per entrambi. Si abbracciano a lungo, i loro sentimenti non sono cambiati.



