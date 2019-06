Un matrimonio da favola/ Video, su Rai 1 il film con Giorgio Pasotti (12 giugno)

Un matrimonio da favola va in onda oggi, 12 giugno, in prima serata, precisamente alle ore 21:25, su Rai 1. Si tratta dell’ennesima produzione di Fulvio e Federica Lucisano che si affidano ancora una volta alla direzione e alla creatività dietro la macchina da presa di Carlo Vanzina. Quest’ultimo per realizzare un film divertente e leggero si è affidato ad un cast imbattibile composto da Richy Memphis, Adriano Giannini, Stefania Rocca, Emilio Solfrizzi e Giorgio Pasotti. La prima uscita di questo film nelle sale cinematografiche italiane, grazie alla distribuzione di Italia International Film e di Rai Cinema, è datata 10 aprile 2014 e ha ottenuto un discreto successo di pubblico. La sceneggiatura è stata curata dallo stesso regista che si è avvalso però dell’importante collaborazione del fratello Enrico e di quella di Edoardo Falcone. La colonna sonora è stata invece curata da Franco Godi.

Un matrimonio da favola, la trama del film

La trama di Un matrimonio da favola è incentrata sul matrimonio di Daniele (Ricky Memphis) che da semplice impiegato della Banca di Zurigo sta per sposare la figlia del presidente. Per il suo giorno più bello decide di avere accanto a sé i migliori amici degli anni del liceo che non vede da tempo. Della comitiva dell’adolescenza, solo Daniele è riuscito però a realizzare ciò che desiderava. Luca (Adriano Giannini) da sempre appassionato di viaggi si accontenta di un lavoro come guida turistica, Luciana (Stefania Rocca) giovane promessa del calcio femminile, in seguito ad un incidente ha dovuto abbandonare i suoi sogni di gloria ed ha sposato un perito assicurativo, Alessandro (Giorgio Pasotti) per accontentare il padre ha seguito la sua stessa strada nell’esercito nonostante la sua omosessualità, infine Giovanni (Emilio Solfrizzi) che voleva diventare agente di borsa vende borsette. La commedia ripercorre in pieno lo stile tipico vanziniano con una trama che più che basarsi su un reale filo conduttore gioca tutto sulle infedeltà dei protagonisti.

