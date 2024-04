Un morto al concerto dei Subsonica a Firenze/ 47enne caduto dalle scale dopo lite: caccia all’aggressore

Tragedia in occasione del concerto dei Subsonica che si è tenuto nelle scorse ore in quel di Firenze: uno spettatore è morto. Secondo quanto riferito dal sito di RaiNews, l’episodio si è verificato presso il Mandela Forum, nel capoluogo toscano, e pare che il deceduto sia stato vittima di una caduta risultata poi fatale. L’uomo aveva 47 anni ed ha riportato dei traumi alla testa che sono risultati poi incurabili e nonostante il soccorso degli uomini del 118 alla fine non ce l’ha fatta. La vittima sarebbe stata infatti già rinvenuta in condizioni fisiche disperate, quindi portata d’urgenza presso l’ospedale di Careggi dove poi è deceduto nel corso della notte da poco passata.

Subito dopo la morte è stata aperta una indagine per ricostruire nel dettaglio l’accaduto, e secondo quanto è emerso pare che la vittima stesse assistendo al concerto dei Subsonica assieme alla moglie. Nel mentre che stava uscendo dal palasport, alla fine dello show del gruppo, sarebbe scoppiata una lite sulle scale. Dalle parole si sarebbe passati ai fatti, e qualcuno avrebbe spintonato il 47enne che sarebbe poi volato giù dalle scale. Gli investigatori della squadra mobile di Firenze stanno ora esaminando tutti i filmati delle telecamere del Mandela Forum per cercare di ricostruire nel dettaglio l’accaduto ed individuare quindi eventuali responsabili.

UN MORTO AL CONCERTO DEI SUBSONICA A FIRENZE: LA VITTIMA SI CHIAMAVA ANTONIO MORRA

Stando a quanto scrive Il Resto del Carlino sul proprio sito web, l’uomo sarebbe caduta da una scala esterna del Mandela Forum, e la vittima era originaria di Pistoia. Il Corriere della Sera attraverso il proprio sito web, aggiunge invece la vittima si chiamava Antonio Morra, mentre il suo aggressore sarebbe al momento “in fuga”, anche se non è da escludere che lo stesso non si sia reso conto di quanto avvenuto.

Insomma, una situazione ancora in divenire e solo nelle prossime ore si saprà qualche dettaglio in più anche perchè al momento le indagini sono in pieno corso e il primo obiettivo, dopo la tragica notizia del decesso del 47enne, è quello di risalire al responsabile che potrebbe essere accusato di omicidio colposo.

