Un posto al sole/ Anticipazioni 22 giugno 2023: Marina e Roberto sempre più vicini al divorzio

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 22 giugno 2023

Questa sera va in onda un’altra puntata dell’amatissima serie Un posto al sole. L’episodio della soap che andrà in onda il 22, alle 20: 50, su Rai 3 avrà al centro Marina che tenterà di aizzare Alberto Palladini contro Roberto. La donna, dunque, dichiarerà guerra a suo marito e il divorzio è sempre più vicino.

Rosanna Fratello: "Ho sempre immaginato di fare musica"/ "Ad Aldo Moro piacevano la mia voce e il mio timbro"

Ma che cosa farà Clara? Nella scorsa puntata ha dovuto rinunciare al suo lavoro a causa di Alberto, e questo la porterà a riflettere sul fatto di doversi far condizionare dal suo ex compagno. Mentre Rosa è decisa a un cambiamento radicale della sua vita. Anche Otello ha preso una decisione importante per se stesso, ed è pronto a partire alla volta di Indaca.

Delitti in Paradiso 12: anticipazioni prima puntata 21 giugno 2023/ Nuovo caso per l'ispettore Parker

Un posto al sole, anticipazioni: Marina e Roberto decisi a divorziare

La puntata si incentrerà molto sul rapporto, ormai in declino, tra Marina e Roberto. Per la coppia sembra ormai impossibile la via della riconciliazione e il divorzio è vicino. La Giordano, infatti, non ha digerito l’ennesimo dolore procurato dalla lite con il marito e ha deciso di vendicarsi chiedendo Alberto Palladini come suo avvocato. La separazione tra loro è imminente o troveranno ancora un punto di incontro?

Nel frattempo, Clara sta cercando di distaccarsi dal suo ex compagno Alberto che le ha fatto perdere il lavoro, stroncando i suoi sogni. L’intromissione di Palladini ha fatto infuriare Eduardo, provocando delle conseguenze che hanno portato la donna a capire che è il momento di disintossicarsi dal suo ex. L’episodio di questa settimana si prevede ricca di colpi di scena

Michele Placido: "Il più grande rimpianto? Mio padre"/ "È morto giovane e non mi ha mai visto in TV"

© RIPRODUZIONE RISERVATA