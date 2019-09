Un posto al sole/ Anticipazioni 26 settembre: Roberto Ferri si riavvicina al figlio?

Un posto al sole torna oggi, giovedì 26 settembre 2019, con una nuova puntata in onda su Rai 3 a partire dalle 20:45. Prima di scoprire le anticipazioni della soap opera napoletana, rivediamo che cosa è successo nella puntata di ieri: Fabrizio è angosciato dai ricordi del passato. In una serie di flashback si scopre che a uccidere il padre non è stato Arturo Ardezio, padre di Marina Giordano, ma lo stesso Fabrizio a seguito di una lite con il genitore. A toglierlo dai guai e a far ricadere la colpa su Arturo è stato lo zio, che ora lo ricatta per convincerlo a rinunciare alla sua storia d’amore con Marina. Intanto l’imprenditrice è presa dai suoi problemi in cantiere con Alberto Palladini. Dopo aver pranzato con Marina, Fabrizio torna a casa e litiga con lo zio, accusandolo di averlo aiutato in passato solo per poter conquistare il cuore della madre. Vittorio è riuscito a confessare ad Alex che Anita ha iniziato a lavorare in radio: la ragazza dice di fidarsi totalmente del suo fidanzato e di non temere il ritorno di Anita, che si sta integrando perfettamente in redazione. Vittorio, però, non è sereno: il ragazzo non ha mai dimenticato la storia con Anita, che non perde l’occasione per tentare un riavvicinamento. Il giovane Del Bue non vuole far soffrire Alex, sapendo il momento delicato che la ragazza sta vivendo, ora che ha confessato alla sorella Mia che il padre è un transessuale. Proprio il padre si reca al Vulcano per incontrare Alex, ma non la trova perché la ragazza ha fatto una sorpresa alla sorella andando a prenderla a scuola con la madre. A casa di Guido, Mariella trova una piacevole sorpresa: tutti i pacchi sono stati svuotati e la casa è completamente sistemata.

Un posto al sole, anticipazioni puntata del 26 settembre

La nuova puntata di Un Posto al Sole si preannuncia pieno di novità e colpi di scena. Roberto Ferri vuole riavvicinarsi ai figli per ricostruire il suo nucleo familiare. Per questo motivo invita il figlio Filippo a trasferirsi a casa sua, ormai troppo grande per una sola persona. Ovviamente l’invito è rivolto anche alla nuora Serena e alla nipotina, ma la risposta di Filippo non è affatto scontata. Anche Renato Poggi ha i suoi problemi: ha capito di essere innamorato della madre di Susanna ma tiene ancora in piedi la sua relazione con Nadia e non sa come destreggiarsi. Vorrebbe lasciare la compagna e dichiararsi a Susanna, ma non sa se il suo sentimento è ricambiato.

