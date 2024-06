Un posto al sole, anticipazioni puntata 13 giugno 2024/ Chiara ed Eduardo ad un passo dalle nozze e…

Un posto al sole, torna a intrattenere i fedeli spettatori con la puntata di oggi, prevista cioè in data 13 giugno 2024, e le anticipazioni rilevano che Roberto matura la scelta di non voler rovinare la reputazione di Raffaele ma non getterebbe tuttavia la spugna con la preda contesa dai due in amore, Ida. D’altro canto lei vorrebbe poter fare una scelta diversa e alquanto inaspettata.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole, puntata 13 giugno 2024: ecco chi è protagonista di una svolta inaspettata…

Nella soap Un Posto al Sole, Roberto lascia tutti senza parole, a quanto pare é previsto che Ferri ritiri la denuncia avanzata a carico delle responsabilità indicate per Raffaele, il quale quindi può presto tirare un respiro di sollievo per il peggio scampato alla sua reputazione generale.

Il manager tuttavia vorrebbe poter bloccare sul nascere il sodalizio avviato di Ida. Eppure la Kovalenko sembra già degustare il preannunciato sapore della vittoria legata ad un futuro di vita condivisa insieme a Tommaso. La giovane, complice l’aiuto di Lara, crede che il suo bambino possa molto presto fare rientro a casa.

Clara ed Eduardo presto sposi, tra le trame di Un posto al sole…

Nel frattempo, tra le altre anticipazioni del rinnovato appuntamento di Un posto al sole per Clara ed Eduardo arriva il traguardo sull’altare tanto atteso. I due protagonisti decidono di sposarsi a quanto pare. Ma quale destino attenderebbe i protagonisti della soap made in Napoli, tra le esclusive novità della puntata prevista in chiaro tv su Rai tre e in streaming online su Raiplay solo l’attesa visione della messa in onda può rivelarlo o in alternativa procrastinarne la rivelazione ad un nuovo appuntamento.

