Un sogno per domani/ Su Canale 5 il film con Kevin Spacey (oggi, 1 giugno 2019)

Un sogno per domani va in onda su Canale 5 nel pomeriggio di questo sabato 1 giugno 2019. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2000 con soggetto tratto dal libro La formula del cuore scritto da Catherine Ryan Hyde e la collaborazione di Leslie Dixon il quale invece si è occupato della sceneggiatura. La regia è stata affidata a Mimi Leder, le musiche della colonna sonora sono state composte da Thomas Newman, la scenografia è frutto del lavoro di Mark Friedberg e il ruolo di direttore della fotografia è stato assegnato a Oliver Stapleton. Nel cast sono presenti tra gli altri Kevin Spacey, Haley Joel Osment, Helen Hunt, Jay Mohr, Jim Caveziel, Jon Bon Jovi e Angie Dickinson.

Un sogno per domani, la trama del film

Andiamo a leggere la trama di Un sogno per domani. Trevor è un bambino di 12 anni che suo malgrado si ritrova a vivere un’esistenza non proprio in quanto devi fare i conti con una mamma con un passato da alcolizzata che per vivere è costretta a lavorare in un locale di striptease ed un padre particolarmente violento che trascorrere intere settimane lontano dalla loro casa. Nonostante queste difficoltà il ragazzino è caratterizzato da un animo gentile e caritatevole che viene ben presto stimolato da un proprio professore a scuola il quale un giorno portando avanti nella ricerca di natura sociale chiede ai ragazzi presenti in classe cosa In effetti il mondo vuole da loro. Questa semplice domanda stimola il ragazzo andare il via ad una incredibile iniziativa secondo la quale lui dovrà fare un’opera caritatevole nei confronti di uno sconosciuto di qualsiasi altra persona e questi in cambio dovrà fare altrettanto con altre persone. Ha così inizio una straordinaria catena di bontà e di supporto grazie alla quale tantissime persone potranno ottenere l’aiuto di cui necessitano per superare delle difficoltà di natura economica e non solo. Grazie a questa iniziativa ad esempio la madre del ragazzo potrà a sua volta riallacciare il rapporto con la sua di madre che a sua volta aveva in passato dei problemi di natura sentimentale e soprattutto nell’ abuso dell’alcol. La cosa inizia ad estendersi a macchia d’olio non solo all’interno della città dove Trevor vive ma anche in tutte le principali città degli Stati Uniti d’America tant’è che uno dei principali giornalisti di una importante è stata inizia ad occuparsi della vicenda scoprendo In effetti come tutto cenato da un bambino di 12 anni. Tra le tante azioni buone portate avanti dallo stesso ragazzino ci sarà anche quella di far conoscere la propria mamma al proprio Professore intuendo come tra di loro ci possano essere le basi per un rapporto felice e durevole nel tempo. Purtroppo la loro felicità verrà presto spezzata da una terribile tragedia che vedrà come vittima proprio lo stesso ragazzo che intervenendo per placare una rissa al Intendo la mensa avrà la peggio.

