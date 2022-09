Un vita/ Anticipazioni puntata 9 settembre: Dori resterà ad Acacias per Felipe?

Una vita, anticipazioni puntata 9 settembre

Le anticipazione di Una Vita di oggi, venerdì 9 settembre 2022, ci rivelano che tra Dori e Felipe c’è stato un bacio appassionato. Grazie alle cure dell’infermiera, l’Hermoso è guarito dalle sue paure e sta affrontando la vita con più positività lasciandosi alle spalle il passato. Dori ha concluso la sua ricerca e spedisce la relazione a un professore che si trova in Austria. Probabilmente potrebbe lasciare Aciacias e Felipe. Aurelio è al corrente della gravidanza di Genoveva, ma la donna non ha intenzione di portarla a termine. Il Quesada pur di avere un erede minaccia sua moglie in modo violento se non la smette di portare avanti i suoi propositi. Genoveva non si lascia intimidire dal marito, è decisa a portare avanti il suo piano. Tra lei e il Quesada non dovrà esserci niente, a tenerli uniti sono solo i benefici economici di entrambi. Aurelio dopo aver ucciso Cuevas sequestra Rodrigo e lo tortura per farsi rivelare la formula del gas tossico. Rodrigo, conoscendo la pericolosità della sostanza non cede alle richieste del Quesada, perché sa che una volta venuto in possesso della formula la userà per scopi bellici. Felipe chiede a Dori di restare e cedono ai loro sentimenti passando la notte in intimità. Guillermo dichiara il suo amore ad Azucena. Quando sono in procinto di baciarsi la ragazza si tira indietro perché è un gesto indecoroso, visto che lei è fidanzata con un altro ragazzo. Cosa farà Dori è sempre decisa a partire? E Aurelio quale altro mezzo userà contro Rodrigo?

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Una vita Aurelio vuole aggraziarsi le simpatie di Genoveva, ma tra la coppia non corre buon sangue e a tenerli uniti sono soltanto gli interessi finanziari. Il Quesada la informa che è al corrente della sua gravidanza e l’erede deve nascere. La Salmeron mette subito in chiaro che non ha nessuna intenzione di far nascere il bambino e non sarà lui a proibirglielo. Quando la donna si allontana, Aurelio ordina al suo fedele maggiordomo di occuparsi della questione personalmente. Casilda vuole aiutare Maruxina a vincere il soggiorno a San Sebastiano. Per aiutare l’amica coinvolge le altre domestiche e si accordano che ognuna andrà in un posto diverso a recuperare le riviste alla ricerca del biglietto vincente. Casilda confida a Dori la bella storia d’amore che ha vissuto con Martin e suggerisce all’infermiera di non perdere l’occasione di amare quando le capita, perché se aspetta che il treno passa di nuovo, potrebbe attendere in eterno. Fidel vien invitato a cena da Lolita, ma con Ramon non fanno altro che parlare di politica e di anarchici. La Casado stanca di sentire sempre gli stessi discorsi lascia i due uomini ai loro discorsi e va a dormire. Fidel si rende conto di essere stato molto scortese nei confronti della donna. Hortencia e Rosina parlano del loro progetto di trasformare le terre dei Rubio in vigneti produttivi. Pascual e sente parlare e interviene dandole alcuni consigli, ma Hortencia non vuole nemmeno ascoltarlo. Quello che le interessa è restituirgli quanto prima il prestito che ha fatto alla sua famiglia. Azucena vuole aiutare Fabiana a recuperare i soldi per aggiustare la cucina, ma ancora non ha detto alla madre se può contribuire presentando la coreografia di un suo balletto. La ragazza è preoccupata perché conoscendo la madre, potrebbe impedirle di partecipare. Gli abitanti di Acacias vogliono fermare l’apertura del laboratorio. Josè suggerisce di informare la stampa. Felipe e David potrebbero unire le loro forze per dare del filo da torcere al Quesada.

