“Una ci provò con Dzemaili davanti a me”/ Erjona Sulejmani “Guardalo, poi sparisci'”

Erjona Sulejmani ha chiacchierato a lungo con Lorella Boccia che l’ha ospitata nel suo programma di Real Time, Rivelo. Tra un discorso e l’altro, la modella albanese ha parlato del suo matrimonio finito con Blerim Dzemaili, capitano del Bologna. Lei ha vissuto per diversi anni nel mondo del calcio e ha visto con i suoi occhi le dinamiche dei rapporti che si instaurano fuori dal campo, soprattutto tra le mogli dei calciatori, le cosiddette wag. Erjona ha raccontato che diverse donne mettono le corna ai loro mariti calciatori e la stessa cosa accade da parte dei mariti, che ci hanno provato anche con lei dopo il divorzio: “Tutti quelli che sembrano più seri sono i peggiori”. L’aneddoto più assurdo riportato dalla Sulejmani riguarda la moglie di un famoso calciatore italiano, e attuale compagno di squadra di Blerim Dzemaili, che ha rivelato di essersi presentata ad una partita solo perché voleva fare colpo su di lui.

Erjona Sulejmani rivela i retroscena sulle mogli dei calciatori

Erjona Sulejmani è entrata nel mondo del calcio per pochissimi anni eppure ne ha viste di cotte e di crude. A Rivelo ha raccontato un episodio molto singolare che riguarda la moglie di un attuale compagno di squadra del suo ex, Blerim Dzemaili: “C’è la moglie di un compagno di squadra di mio marito che aveva detto di essere venuta a vedere mio marito nonostante c’era il marito che gioca con lui”. Una dichiarazione molto strana avvenuta proprio sotto ai suoi occhi: “Io le ho detto: guarda un attimo e poi vai via”. Erjona ha deciso quindi di non fare scenate davanti a tutti: “Mi sembrava una disperata. Durante il rinfresco, andava dagli altri calciatori e diceva la stessa frase detta a mio marito”. La modella albanese ha vissuto questo tipo di avances anche da parte degli altri calciatori: “Ci sono tanti calciatori sposati che mi scrivono ma sono tonti perché io dico: sai che non voglio stare con un calciatore? Mi riempiono la posta tutti i giorni. Trovano modo di arrivare a te. Io non rispondo”. Forse tra questi ci sarebbe anche Cristiano Ronaldo, ma la Sulejmani preferisce non dire niente.

