Una donna per amica/ Su Canale 5 il film con Fabio De Luigi e Laetitia Casta

Una donna per amica andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di domenica 21 giugno, alle ore 16.45. Si tratta di una commedia scritta e diretta nel 2014 da Giovanni Veronesi (Manuale d’amore, Non è un paese per giovani, L’ultima ruota del carro) ed interpretato da Fabio De Luigi (10 giorni senza mamma, La peggior settimana della mia vita, Metti la nonna nel freezer), Laetitia Casta (L’uomo fedele, Asterix e Obelix contro Cesare, La guerra dei bottoni), Valentina Lodovini (Benvenuti al Sud, Passione sinistra, Pornorama) e Virginia Raffaele (Come quando fuori piove, Com’è bello far l’amore, Faccio un salto all’Avana). Il film è stato prodotto da Fandango e distribuito nelle sale da Warner Bros. Entertainment Italia.

Una donna per amica, la trama del film

Ecco la trama di Una donna per amica. Francesco (Fabio Del Luigi) e Claudia (Laetitia Casta) sono ottimi amici da anni, ma il loro rapporto è puramente platonico. Claudia comincia a frequentare Giovanni (Adriano Giannini), che sposa dopo un brevissimo fidanzamento. L’uomo si rivela un violento e a Claudia non resta altro da fare che abbandonare il tetto coniugale, scappando a casa proprio di Francesco.

La convivenza dei due amici indispettisce però Lia (Valentina Lodovini), fidanzata di Francesco, che non vede di buon’occhio Claudia e la considera una rivale, visto anche l’affiatamento e la complicità dei due amici. La donna non ha tutti i torti: complice l’alcol, una sera Francesco e Claudia si baciano. Claudia, pentita del suo gesto, decide di concedersi una notte di follie con un suo vecchio compagno per dimenticare Giovanni. Questi però l’ha seguita e decide di rompere definitivamente la sua amicizia con lei. I due non si incontrano più per diverso tempo, ma il caso è pronto a rimettere Francesco e Claudia ancora una volta sulla stessa strada.



© RIPRODUZIONE RISERVATA