Una famiglia perfetta in onda su Canale 5 dalle 23:00

Il palinsesto televisivo di Canale 5 prevede per la seconda serata di questo venerdì 3 gennaio 2024 a partire dalle ore 23:00 la messa in onda del film di genere commedia Una famiglia perfetta. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2012 La Medusa Film in collaborazione con Sky Cinema, Mediaset Premium e Lotus Productions. La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche italiane da Medusa Film, è stata diretta da Paolo Genovese il quale si è occupato anche della sceneggiatura in collaborazione con Luca Miniero, Massimo Gaudioso, Marco Alessi e Fernando Leon de Aranoa. La scenografia è frutto del lavoro di Tonino Zera, le musiche della colonna sonora sono state composte da Emanuele Bossi mentre il montaggio è stato curato da Consuelo Catucci. Nel cast di Una famiglia perfetta tanti volti noti dello spettacolo italiano tra cui Sergio Castellitto, Marco Giallini, Claudia Gerini, Carolina Crescentini, Ilaria Occhini, Eugenio Franceschini, Paolo Calabresi e Francesca Neri.

Una famiglia perfetta: la trama. Le vacanze natalizie sono un’occasione

In Una famiglia perfetta siamo nella città di Roma dove vide un uomo che ha una smisurata ricchezza che tuttavia non lo rende felice. Infatti trascorre le proprie giornate nella più profonda solitudine e questo lo rende enormemente triste. Il periodo peggiore per soffrire di solitudine è senza dubbio quello delle vacanze natalizie. Stanco di questo stile di vita prende una decisione quanto mai bizzarra e nello specifico decide di assumere una compagnia di autori a cui dall’incarico di interpretare il ruolo di essere la sua famiglia perfetta per un paio di giorni. Per lui è un po’ come realizzare il sogno che ha sempre cullato fin da quando era un tenero bambino. Sembra essere un qualcosa senza alcun senso ma in realtà questa decisione permetterà di portare un momento di felicità nella vita dell’uomo e peraltro ci saranno diverse circostanze che renderanno la finzione molto più vicina alla realtà di quanto possa credere. I vari personaggi si confonderanno nella quotidianità dando vita ad una situazione che lui stesso non aveva messo in preventivo. Un incredibile e sorprendente finale renderà la storia molto più significativa di quanto si potesse pensare.