Una notte al museo 3 – Il segreto del Faraone/ Su Rai Movie il film con Ben Stiller

Una notte al museo 3 – Il segreto del Faraone andrà in onda su Rai Movie nella prima serata di sabato 25 gennaio, alle ore 21.10. Si tratta di un film fantastico del 2014 diretto da Shawn Levy (Real steel, Free guy – Eroe per gioco, Una scatenata dozzina), già regista dei primi due capitoli della saga, ed interpretato da Ben Stiller (Zoolander, Ti presento i miei, Palle al balzo – Dodgeball), Robin Williams (L’attimo fuggente, Will Hunting – Genio ribelle, Jumanji), Owen Wilson (2 single a nozze – Wedding crashers, Wonder, Io & Marley), già a fianco di Stiller in Zoolander, pellicola che ha lanciato la carriera di entrambi, e Rebel Wilson (Attenti a quelle due, Voices, Pitch perfect 2). Come si evince dal titolo si tratta del terzo capitolo della saga di Una notte al museo, iniziata con l’omonima pellicola nel 2006, interpretata dallo stesso cast e diretta dallo stesso regista.

Una notte al museo 3 – Il segreto del Faraone, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Una notte al museo 3 – Il segreto del Faraone. Egitto, 1938. La tavola di Ahkmenrah viene ritrovata durante una spedizione archeologica. ANno 2014. Il manufatto è arrivato nel museo di storia naturale di New York, dove Larry Daley (Ben Stiller) continua a lavorare come guardiano. Le attrazioni viventi del museo nel frattempo hanno ottenuto un notevole successo e contribuiscono ad organizzare gli eventi all’interno della struttura. I personaggi però cominciano a comportarsi in modo bizzarro proprio durante una delle presentazioni. Daley si rende conto che questo è dovuto alla corrosione subita proprio dalla tavola di Ahkmenrah, la cui magia serve ad animare diorami e reperti. Daley convince quindi il direttore del museo ad inviarlo a Londra per supervisionare il restauro della preziosa tavoletta. A sua insaputa però il figlio Nick (Skyler Gisondo) ha portato con sè alcune delle attrazioni viventi, fra cui Roosevelt (Robin Williams), Jedediah (Owen Wilson) e Attila (Patrick Gallagher).

Il trailer di Una notte al museo 3 – Il segreto del Faraone



