Una notte al museo/ Video, su Rai Movie il film con Ben Stiller (oggi, 28 dicembre)

Una notte al museo va in onda oggi, sabato 28 dicembre, su Rai Movie a partire dalle ore 21.10. Il film è tratto da una sceneggiatura di Thomas Lennon e Robert Ben Garant, con la distribuzione in Italia della 20th Century Fox, la fotografia di Guillermo Navarro, il montaggio di Don Zimmerman e le musiche di Alan Silvestri. È stato diretto dal regista, produttore e attore canadese Shawn Levy diventato famoso grazie ai titoli Big Fat Liar, Una scatenata dozzina, Notte folle a Manhattan e Real Steel. Il ruolo di protagonista principale è stato affidato al performer statunitense Ben Stiller, che è anche regista, produttore, sceneggiatore e comico. Tra i film più noti, segnaliamo Tutti pazzi per Mary, Ti presento i miei, Zoolander, Palle al balzo – Dodgeball e la trilogia de Una notte al museo. Al suo fianco, ecco la collega Carla Gugino, vista a sua volta in Mamma, ho trovato un fidanzato, Lovelife, Spy Kids e Sin City. Il cast è completato da Dick Van Dyke, Bill Cobbs, Mickey Rooney, Robin Williams, Owen Wilson, Rami Malek e Pierfrancesco Favino.

Una notte al museo, la trama del film

Una notte al museo si apre con la presenza di Larry Daley, uomo senza professione fissa poco apprezzato anche dal figlio Nick, di dieci anni. Viene assunto presso il Museo di storia naturale di New York, come custode. I suoi tre predecessori gli forniscono vari consigli da seguire nel corso della notte. Durante quest’ultima, Larry si accorge del movimento improvviso dello scheletro di un Tyrannosaurus Rex. L’uomo scopre che tutti gli oggetti del museo si sono iniziati a muovere, dalle statue alle miniature passando per gli animali imbalsamati. Tutti gli oggetti devono restare all’interno del museo al momento della fine dell’alba. In caso contrario, sarebbero trasformati in cenere. La situazione si ripete anche per la seconda notte, con Larry che rischia il licenziamento. Nella terza notte, Larry giunge al museo con il figlio Nick ma nessuno si muove. Tutto ciò perché i tre custodi hanno trafugato la tavola per attivare i personaggi e diversi altri oggetti. Il nuovo obiettivo di Larry è ritrovare i custodi, che vengono ritrovati grazie all’aiuto di statue e manichini. Il museo acquisisce una fama sorprendente e Nick può essere finalmente orgoglioso del lavoro di suo padre.

Il trailer di Una notte al museo





