Una Vita Anticipazioni 1 giugno/ Arturo salva Silvia da Zavala

Domani ci sarà un nuovo doppio appuntamento con Una Vita che di pomeriggio andrà in onda su Canale5, e in prima serata su Rete 4. Scopriamo la trama dell’appuntamento pomeridiano. Silvia avverte Carvajal dopo aver trovato i documenti che mettono all’angolo Zavala ma il marito riesce ancora a tenrela sotto controllo attraverso una droga con un veleno a dosi sempre più pesanti. Arturo è logicamente molto teso e preoccupato per la sua amata e nonostante la richiesta di stare fuori da questa brutta questione, Valverde non arretra di un millimetro e pensa sia ora di agire. Valverde prende la decisione di irrompere a casa del generale durante una riunione e si butta a capofitto alla ricerca di Silvia. Quando la Reyes gli fa vedere le carte segrete Zavala li scopre. Arturo Valverde è ora ancora più motivato visto che ha in mano i documenti per denunciare Zavala.

UNA VITA: SU CANALE 5: TRAMA E INFO STREAMING

Nel nuovo appuntamento di Una Vita, arriva una grande occasione per Arturo Valverde. Davanti a quasi la metà del corpo militare, il colonnello decise di smascherare il suo superiore e denunciarlo: Zavala ha infatti organizzato un attentato ai danni di Alfonso XII, cioè il futuro monarca. Valverde trova anche l’appoggio inaspettato di Tamayo, con il delinquente che ha una motivazione forte per fare questa scelta. Per non essere giustiziato infatti tradisce il generale dando anche il via alla liberazione di Silvia che termina in questo modo la sua missione. Per rivedere online gli episodi interi di Una vita potete andare sul sito ufficiale di Mediaset dedicato alla telenovela. Alla pagina Una vita trovere il link per guardare tutte le puntate che vi siete persi.

