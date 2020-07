Una Vita/ Anticipazioni 1 luglio: Ursula ha ucciso Eduardo?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI DEL 1 LUGLIO

Le anticipazioni dell’episodio di Una Vita in onda oggi, mercoledì 1 luglio 2020 ci rivelano le tanto attese novità a seguito degli importanti avvenimenti avvenuti nella puntata precedente. Da una parte infatti abbiamo Samuel e Genoveva ormai impossibilitati a fuggire da Acacias e dunque in attesa dell’arrivo del loro temuto nemico Cristobal. Dall’altra un episodio drammatico potrebbe invece regalarci delle emozioni ben diverse. Le anticipazioni quindi ci parlano della coppia più amata della soap, Lucia Telmo, che adesso possono finalmente vivere il loro amore senza doversi nascondere. Il fantasma della malattia della donna però è sempre dietro l’angolo e mina il loro futuro felice. Dall’altra parte invece Samuel e Genoveva si trovano a doversi inventare qualcosa per salvarsi la vita. L’ultima possibilità è quindi procurarsi il denaro in modo disonesto. A favorire l’impresa sarà il funerale di Eduardo al quale parteciperanno tutti gli abitanti del quartiere. Samuel però non la passerà liscia è in virtù della cattiva reputazione dell’uomo, questo passo falso potrebbe adesso costargli caro. Le anticipazioni però ci parlano di altre inaspettate scene sconvolgenti. Del resto tutti si stanno chiedendo cosa faranno adesso Lucia e Telmo e soprattutto cosa succederà adesso che Cristobal è arrivato alle porte di Calle Acacias.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

La puntata in onda ieri, martedì 30 giugno 2020 di Una Vita su canale 5 porterà molte novità tra i protagonisti di Calle Acacias. Grandi aspettative per il pubblico che attende di vedere cosa riserva il destino per Samuel e Genoveva, ma anche per Lucia, Telmo e il piccolo Mateo. Sono loro infatti a vivere le avventure più intense in questi ultimi episodi, tra numerose disavventure e colpi di scena. Anche in questa puntata Samuel dovrà affrontare situazioni pericolose e spiacevoli. Infatti l’ultimo episodio ci ha mostrato uno spaccato davvero drammatico. Attraverso la lettura di una lettera a loro indirizzata ora Samuel e Genoveva hanno la certezza di un arrivo in città poco gradito: Cristobal. Nonostante gli rimanga ancora del tempo per fuggire e non farsi trovare nel loro nascondiglio, alla coppia non rimane che arrendersi perché per lasciare Calle Accias occorre quella minima somma di denaro che loro purtroppo non possiedono. A nulla è servito chiedere un prestito ai loro vicini. Anche Felipe non sta passando un buon periodo e Lucia, che ha sempre aiutato la coppia, è presa da problemi ben più gravi. Samuel così maledice l’intero quartiere che gli ha voltato le spalle, ma da ciò che si evince nessun aiuto ormai può cambiare la situazione.

È proprio Lucia che in questa puntata è alle prese con una situazione ancora più drammatica. Preso atto della sua situazione di salute che potrebbe portarla alla morte da un momento all’altro, la donna ha la sfortuna di dover vivere questo difficile momento insieme al marito Eduardo. L’uomo la tiene in trappola e si scontra in modo violento con Telmo che vorrebbe vederla. Tensione e scintille in un incontro-scontro tra i due uomini e dove Lucia non può far altro che preoccuparsi per il piccolo Mateo. Fortunatamente è Ursula a proteggere il ragazzino evitando che egli possa assistere a scene spiacevoli. Ursula è molto preoccupata. In questo contesto pieno di suspense avviene però l’improbabile. Eduardo viene trovato morto e le circostanze sono ancora tutte da chiarire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA