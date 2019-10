Una vita/ Anticipazioni 11 ottobre: la trappola di Susana alle spalle di Maria

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Una nuova puntata de Una Vita: questo è ciò che ci attende nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 ottobre 2019, sul piccolo schermo di Canale 5. La soap andrà in onda dalle 14:10 in poi. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati ieri: Lucia chiede spiegazioni al padrino: non può più nasconderle la verità. Joaquin esita, ma alla fine conferma che sono stati i Marchesi ad affidarla a lui. La ragazza inizia quindi a pensare di poter essere figlia della coppia di nobili. Intanto, Susana e Rosina litigano come sempre, indecise e preoccupate su cosa succederà, per via della presenza di Maria ad Acacias. Entrambe infatti temono il peggio: la moglie di Liberto non sa proprio che cosa potrebbe fare per fermarla, prima che sia troppo tardi. La sarta invece crede che alla domestica non convenga dire nulla sul loro conto, vista la diversa posizione sociale. Susana sottolinea anche di avere una tattica infallibile per far in modo che Maria venga cacciata dal medico. Casilda invece è diventata un’alleata di Maria e ne subisce l’influenza: le confida diversi aneddoti sulla sua vita da domestica e le rivela inoltre di non riuscire più a tollerare le pressioni di Rosina. Di non voler più sottostare al suo volere. Fabiana però si altera: non tollera la loro pigrizia, la volontà di non fare sacrifici e addirittura ribellarsi. A nulla serve che Maria prenda le difese della giovane. Fabiana non transige e ricorda invece a Casilda che un atteggiamento del genere produrrà solo effetti spiacevoli, di cui potrebbe presto pentirsi.

In piazza, Samuel raggiunge gli amici e brinda alla sua ripresa. I tre uomini vengono raggiunti da Padre Telmo, che accenna al gioielliere di una certa ragazza che gli ha confessato di essere in pena per lui. Nel frattempo, Lucia rivive ancora il giorno dell’esplosione, il ritrovamento del quadro dei Marchesi, la croce della madre. Celia la sveglia e si offre di bere un tè con lei, ma la ragazza fugge scossa. Una volta solo, Felipe fa notare a Samuel che il suo buon umore è dubbio, visto quanto accaduto con la Marchesa. Il gioielliere però crede che si tratta solo di un conveniente e che saprà rifare tutti i pezzi distrutti, per mettersi in gioco di nuovo. Trini e Lolita invece sono alle prese con la gastroenterite: Ramon è così preoccupato che decide di togliere dalla dispensa tutti i cibi che potrebbero mettere a rischio la gestazione della moglie. Con la scusa di un altro regalo a Higinio, Susana convince Maria a passare di nuovo a trovarla, in modo da consegnarle un fazzoletto ricamato per il medico.

UNA VITA ANTICIPAZIONI DELL’11 OTTOBRE 2019

Nella soap Una Vita Susana ha organizzato tutto e le serve un complice per riuscire a mettere in scacco Maria. La sua presenza ha ormai distrutto l’equilibrio precario di Rosina e la sarta ha deciso di aiutarla a sbarazzarsi della domestica. Così con una scusa la attira in sartoria e grazie al sostegno di Cesareo, l’accusa infine di aver rubato nella sua sartoria. La situazione sta per diventare ancora più complicata, perchè Inigo non ha ancora smesso di essere sospettoso nei confronti di Higinio. Anzi, troverà addirittura delle prove che gli confermeranno qualcosa di grave sul medico. Nel frattempo, Lucia offre di nuovo a Samuel il proprio sostegno perchè possa riprendersi dopo l’esplosione della galleria. Gli racconta anche tutto ciò che ha scoperto da Padre Telmo: Samuel teme il peggio e le suggerisce di non rivelare a nessuno di essere figlia dei Marchesi. La ragazza però non sa che il padrino Joaquin è a colloquio con Espineira, che reagisce male nel sapere che le ha detto tutto sul suo passato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA