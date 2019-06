Una Vita/ Anticipazioni 12 giugno: Ursula pronta a vendicarsi di Samuel

UNA VITA, ANTICIPAZIONI: SAMUEL SI RIBELLA

Nuovo appuntamento con Una Vita. La soap torna in onda oggi, 12 giugno 2019, con tante novità e colpi di scena. Grande protagonista è Ursula che punta il dito contro Samuel perchè non sembra impegnarsi più di tanto nel trovare la figlia e Diego. Dopo che il giovane sceglie di non mettersi alla ricerca della moglie, la Dark Lady accusa un malore. Ma entriamo nei dettagli delle anticipazioni della puntata. Troviamo Diego, che è stato tratto in salvo e, visibilmente provato, deve anche reagire alla notizia della morte della sua piccola bambina. Una situazione quindi davvero complicata che prosegue con Blanca che non riesce proprio ad accettare quanto accaduto, tanto da essere convinta di aver messo al mondo un maschio vivo. Ursula riprende duramente Samuel per il suo atteggiamento remissivo nel non provare a risolvere una situazione che diventa sempre più complicata.

UNA VITA: LA TRASFORMAZIONE DI ALDAY

La nuova puntata di Una Vita continua con il giovane Alday che sembra una persona diversa e non ha alcuna intenzione di ascoltare le richieste di Ursula. Lampante è la sua ferma opposizione nel cercare sua moglie e suo fratello. Samuel ha deciso di ribellarsi a colei che lo ha plagiato e nega qualsiasi aiuto nel cercare Blanca e Diego. Il ragazzo, per provare a rimediare ai tanti sbagli, ha aiutato infatti il fratello a scappare con la donna che ha conquistato entrambi e non ha alcuna voglia di cercarli e riportarli a casa. Ursula non sopporta questo atteggiamento e dopo il rifiutarsi continuamente del giovane, accusa un malore. La Dark Lady potrebbe quindi reagire in tantissimi modi, vendicandosi del tradimento del suo figliastro e di prendere decisioni drastiche. Ricordiamo, infine, che Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 14.05.

