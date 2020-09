UNA VITA/ Anticipazioni 12 settembre: Felicia e Bellita mettono da parte i loro rancori

Cinta ascolta il consiglio della cara Arantxa e decide di dire la verità a Rafael per non illuderlo: non lo lascia perché non vuole allontanarsi dalla famiglia ma perché in realtà è innamorata di un altro uomo. Quando il musicista le chiede chi sia, Cinta dopo un attimo di titubanza ammette che si tratta di Emilio. Rafael, allora, le augura il meglio per la sua vita e la sua felicità e poi va via per sempre. Cinta crede che la notizia possa rallegrare il Pasamar ma il ragazzo è turbato per qualcosa e non vuole dire di cosa si tratti. Intanto l’avvocato Felipe si ritrova al centro di un triangolo amoroso. Ha invitato la domestica Marcia ad accompagnarlo ad un evento in ambasciata e la ragazza ha accettato: si tratta di una nuova occasione per poter trascorrere il tempo insieme, dopo le lezioni di spagnolo che l’uomo le sta già dando. Le lezioni che l’Álvarez-Hermoso sta dando alla brasiliana comprendono anche quelle di ballo, così da essere pronta per la serata danzante all’ambasciata. Proprio durante una di queste prove, le labbra di Felipe e Marcia si avvicinano pericolosamente e i due stanno per baciarsi. Felipe è confuso perché, dopo la morte della moglie, la cameriera è la prima donna dalla quale si sente attratto, ma non sa che nasconde un terribile segreto.

UNA VITA, DOVE ERAVAMO RIMASTI

L’altra donna che si contende l’amore di Felipe è Genoveva. La donna, che grazie all’avvocato è riuscita a far emergere il suo lato più sensibile e umano, prova nuovamente a parlare con il marito Alfredo, nel tentativo di ritirare la denuncia per violenza sessuale intentata nei confronti di Liberto. Il Bryce, però, non si fida più della moglie e non ha intenzione di rinunciare al suo piano e per questo si sta facendo aiutare da Ursula per controllare la moglie e allo stesso tempo tenere in scacco gli abitanti di Acacias. Intanto Liberto, per assicurare una rendita alla moglie e avere il denaro sufficiente per investire nell’affare delle assicurazioni proposto da Ramon, ha deciso di vendere alcuni libri antichi di grande valore. Il libraio che si reca a casa di Rosina per ritirare i volumi è Ignacio Pedraza che fin da subito dimostra di conoscere la moglie di Liberto. Chi è? Si tratta di un suo vecchio compagno di infanzia che era molto legato a Rosina da bambini e che tratta immediatamente la donna con intimità e galanteria. La Seler torna finalmente a sorridere dopo tante lacrime: per Liberto è arrivato il momento di essere punito secondo la regola dell’occhio per occhio? Intanto gli altri abitanti di Acacias sono in fibrillazione per riuscire a recuperare i soldi necessari per investire nel campo delle assicurazioni.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 12 SETTEMBRE

Nella puntata di sabato 12 settembre, Cinta si rende conto che la madre Bellita ha avuto un peso notevole nella fine della sua storia d’amore con Emilio: la donna, infatti, spera per la figlia un matrimonio economicamente più importante. Per questo motivo decide di vendicarsi e organizza una piccola vendetta all’insaputa anche del suo fidanzato: bacia Emilio in pubblico, nel centro della piazza di Acacias. Sconvolte per motivi diversi da questa relazione, Felicia e Bellita mettono da parte i loro rancori e si alleano per rovinare per sempre la loro storia d’amore. Marcia è pronta per partecipare alla festa all’ambasciata ed è bellissima nel suo nuovo abito. A rovinare la sua felicità, però, interviene Ursula che ha per lei indicazioni ben precise per riuscire ad avere informazioni sui movimenti di Felipe. L’avvocato, intanto, è alla ricerca di indizi per riuscire a salvare Liberto dal carcere ma l’amico è preso da altri problemi: Casilda ha messo in giro pettegolezzi su Rosina e il libraio e l’uomo vuole capire quanto ci sia di vero.



