Una Vita/ Anticipazioni 16 e 15 gennaio: chiamate la baronessa Hilda Hirsch!

Una Vita, anticipazioni puntata di oggi, 16 gennaio

L’appuntamento con Una Vita è fissato per domani pomeriggio e a quel punto sentiremo ancora parlare di Marcia e della reazione di Genoveva alla proposta di matrimonio fatta da Felipe alla sua domestica. I due si sposeranno molto presto ma l’ex fiamma dell’avvocato non ci sta e non vuole rinunciare al suo bel Felipe e così tenterà di trovare una soluzione perché, piena di rabbia, prima dis caglierà contro Ursula e poi invocherà la baronessa Hilda Hirsch per disfarsi di lei. Quello che ci attende è uno scontro al vertice a cui Ursula parteciperà senza rimanere mano nella mano ma pronto a rivelare a tutti i segreti della sua signora. Come andrà a finire tra loro?

Una Vita, anticipazioni 15 gennaio

Una vita torna in onda anche oggi con una nuova puntata in cui sentiremo ancora parlare di Marcia e Felipe. Sicuramente sono loro i protagonisti del momento dopo quello che è successo nelle ultime settimane, in questo periodo a cavallo tra il 2020 e il 2021. Marcia è finita nei guai per via di Andrade ma Felipe è riuscito a riportarla a casa rischiando però di perderla per sempre visto che è rimasta ferita nello scontro con l’arrivo di Mauro e della polizia. Per fortuna adesso è fuori pericolo grazie all’interessamento di Genoveva che era addirittura pronta ad ospitarla in casa sua ma ricevendo un no come risposta da parte di Felipe. Come reagirà adesso Genoveva? Nel peggiore dei modi sembra ma questo lo scopriremo nelle prossime puntate della soap spagnola.



