Una Vita/ Anticipazioni 19 gennaio: Samuel vuole il sì di Lucia

L’ultimo appuntamento con la soap spagnola Una Vita, avvenuto venerdì scorso 17 gennaio 2020, ci ha permesso di assistere alla inquietante decisione che dovrà prendere Lucia. La Alvarado infatti dovrà scegliere se diventare la moglie di Samuel oppure ascoltare il suo cuore, che sembra volerla portare sempre più vicina a Padre Telmo. Sicuramente gli ultimi eventi accaduti ad Acacias 38 hanno contribuito a convincere la giovane donna che il sacerdote mai avrebbe potuto davvero compiere un gesto così tremendo come quello che gli era stato attribuito. La vicinanza tra i due, dovuta alle vicende che hanno colpito gli sfollati dell’Hoyo, alla decisione del parroco di ospitarli nella parrocchia ed all’impegno della Alvarado di dare una mano, è stata rafforzata ulteriormente dal gesto di Padre Telmo, che ha accettato senza pensarci due volte di recarsi in casa di Celia e Felipe per salvarli.

Una Vita, riassunto delle puntate precedenti (17 gennaio)

L’attaccamento di Lucia ai cugini ha fatto in modo che lei estraniasse tutta la sua riconoscenza al sacerdote, anche se forse non si tratta solo di riconoscenza. Questo improvviso riavvicinamento non è passato inosservato agli occhi di Samuel, che ancora aspetta da Lucia una risposta alla sua richiesta di matrimonio. Il giovane Alday sa bene quanto la sua sicurezza economica ed il suo futuro dipendano dalla decisione della Alvarado e non riesce a nascondere la sua gelosia e la sua rabbia per la piega che stanno prendendo gli avvenimenti. Samuel sa bene che da quel sì di Lucia dipende la sua sicurezza economica. Jimeno Batan, la persona a cui deve restituire dei soldi sembra iniziare a mostrare una certa impazienza e lui, senza il patrimonio della Alvarado, sarebbe davvero nei guai. Quale sarà la decisione della donna? Per saperlo dovremmo attendere ancora un po’. Una Vita infatti domani non andrà in onda, per lasciare il posto ad una nuova puntata di Amici e ad una finestra sul Grande Fratello. L’appuntamento è quindi per domenica, 19 gennaio, sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.

Una Vita, Anticipazioni puntata 19 gennaio

Stando a quanto riportato dagli spoiler nell’appuntamento pomeridiano di Una Vita su Canale 5 vedremo Samuel impegnato ad escogitare un nuovo sistema per tenere ancora legata a se Lucia e fare in modo di spingerla a pronunciare quel sì. L’Alday infatti si offrirà di affidare alla giovane un nuovo lavoro di restauro Ma questo non basterà a impedirle di seguire il suo cuore e lei si sente davvero legata a Padre Telmo. Per sapere quali altre avventure animeranno Acacias 38 non ci rimane quindi che attendere una nuova puntata, sempre su Canale 5, che promette davvero di tenere tutti con il fiato sospeso.



