Una vita/ Anticipazioni 19 ottobre: Rosina sospetta di Hortensia e Pascual…

Una vita, anticipazioni puntata 19 ottobre: Rosina comincia a sospettare di Hortensia

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 19 ottobre, svelano che Hortensia non può evitare di cadere nella tentazione di incontrare Pascual in segreto. Ovviamente, questo avrà delle conseguenze. Infatti Rosina comincia a sospettare che stia succedendo qualcosa tra sua sorella e Pascual. Lo strano atteggiamento che sta avendo la donna non le passa inosservato. Inoltre, crede fermamente che Hortensia le stia nascondendo qualcosa. Per lo stesso motivo, non esita a far sapere a Liberto cosa potrebbe accadere.

Intanto, tutti i residenti del quartiere più noto della televisione decidono di porgere le proprie condoglianze a Genoveva dopo l’inaspettata perdita del marito (come sappiamo, è morto per mano di Rodrigo, che poi ha lasciato Acacias dopo uno straziante addio con Valeria). A Genoveva importa poco che Aurelio sia morto. Marcelo, prossimo alla partenza, non può lasciare la casa Quesada, quindi Luzdivina gli fa un ultimo, disperato appello.

Una vita, anticipazioni puntata 19 ottobre: una sorpresa per Inma

Le anticipazioni della puntata di Una vita di oggi svelano inoltre che Inma inizia a provare una certa nostalgia per la sua terra. Suo nipote Guillermo ha un’idea assolutamente spettacolare per cercare di tirarla su di morale: vuole organizzare ad Acacias la “copia” di una festa tradizionale valenciana, così sentirà meno la malinconia per il suo luogo natìo. Riuscirà nel suo intento? Si farà aiutare da qualcuno?

Una vita, dove eravamo rimasti: Lolita chiede spiegazioni, Fidel e Ramon tacciono!

Nelle precedenti puntate di Una vita, Lolita è stata appena dimessa dall’ospedale, dopo il brutto attacco di panico che l’ha colpita, ma è ancora intenzionata a chiedere spiegazioni non solo a Ramón, ma anche a Fidel. I due, dal canto loro, fanno del loro meglio per evitare di dirle qualunque cosa. E quando la giovane non riesce a ottenere alcuna risposta da loro, si arrabbia sempre di più, facendo altro che peggiorare la situazione. Ramón, nonostante tutto, non si sente affatto orgoglioso di aver preso la decisione di rapire David. Perciò, come compenso dell’aiuto che un tempo offrì ad Aurelio, gli concede qualcosa: poter partire. David incontra così faccia a faccia Valeria e decidono subito di progettare insieme un futuro.

Genoveva non esita a chiedere aiuto alla Luzdivina per cercare di convincere Marcelo a non lasciare per sempre Acacias. È evidente che, dopo la burrascosa morte di Aurelio, lui non è disposto a continuare il suo lavoro nel quartiere poiché sente di non potersi rendere più utile. Felipe, anche se ancora profondamente ferito, assiste Dori quando lei accusa continui capogiri.











