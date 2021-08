Una vita anticipazioni 21 agosto 2021/ Genoveva cade e batte la testa, Fabiana e i sospetti su Servante…

Una vita, ecco dove siamo arrivati nelle puntate precedenti

Nella soap Una vita Felipe riceve la visita del Commissario Mendez che lo avvisa del fatto che Genoveva verrà presto rimessa in libertà. Velasquez ha fatto in modo da far pesare nel giudizio sia la gravidanza della Salmeron che il fatto che sia la legittima moglie dell’Halvarez Hermoso. Queste circostanze, unite al fatto di aver saputo ungere gli ingranaggi giusti, hanno avuto la meglio sugli indizi di colpevolezza. Felipe é disperato perché non vuole essere costretto a stare sotto lo stesso tetto della moglie ma sembra che al momento non ci sia altro da fare e quindi l’avvocato sarà costretto ad una convivenza molto difficile. Intanto tutti ad Acacias sono sconvolti dalla notizia e decidono addirittura di andare in chiesa a dire j rosario per Felipe e per dargli la forza di affrontare questa difficile prova di avere la moglie accusata di omicidio. Felicia é pronta per raggiungere le amiche in chiesa quando ripensa all’invito di Marcos e decide di riprendere dal cestino della spazzatura il biglietto per il concerto. Dopo aver chiesto a Marcelina di occuparsi della chiusura del ristorante, la Pasamar si reca in teatro ma ha la brutta sorpresa di restare da sola perché l’uomo ha deciso di non presentarsi. Più tardi viene a sapere da Liberto che ha deciso di cercare casa lontano da Acacias.

Nelle scorse puntate di Una vita Bellita continua a cercare il modo migliore per convincere José a desistere dall’idea di andare a vivere in America, così invita Julio a pranzo e poi fa preparare da Alodia una cena a base di hamburger, fagioli e pannocchie, ossia le specialità tipiche del luogo. Inaspettatamente padre e figlio trovano il piatto molto gustoso mandando la donna su tutte le furie. La Del Campo, però, non si arrende e decide di provare un’altra strada: chiede ad Antonito di dare al marito qualche lezione di inglese. Quando l’uomo si renderá conto delle difficoltà nel parlare un’altra lingua, cambierà di sicuro idea sul trasferimento. Così va in bottega per chiedere l’aiuto di Lolita. Jacinto é disperato perché non sa più come convincere Marcelina a perdonarlo per aver paragonato le donne alle pecore. Casilda gli riferisce il consiglio dato da Liberto: é importante regalarle un gioiello per sciogliere il suo cuore. Così gli affida la spilla che aveva avuto in regalo da Rosina e che ha fatto il giro di tutti i signori di Acacias perché considerata molto brutta, per regalarla a Rosina: la fioraia, però, sembra apprezzarla molto e a tal punto da decidere di perdonare il custode di Acacias 38.

Le anticipazioni di Una vita della puntata di sabato 21 agosto svelano che Genoveva viene rilasciata e così fa ritorno al tetto coniugale. Tuttavia i rapporti fra i due coniugi sembrano andare molto male tanto che hanno un litigio molto acceso visto che Felipe fa di tutto per non incontrarla in casa mentre la donna lo accusa di non aver creduto in lui. Quando la discussione raggiunge il culmine, l’avvocato le annuncia di voler chiedere il divorzio e di volersi trasferire immediatamente a casa sua. La Salmeron non accetta questa decisione e prova a fermarlo, ma Felipe inavvertitamente la urta facendola cadere e sbattere la testa a terra. Ramon decide di darsi alla politica e accetta la proposta di Armando mentre Felicia vede casualmente per strada Marcos in compagnia di un’altra donna e ha un moto di gelosia nei suoi confronti. Dopo che Jacinto si é fatto sfuggire alcuni particolari, Fabiana si rende conto che dietro il guasto alle tubature di Liberto e Rosina potrebbe esserci proprio Servante e la sua idea di avere alla locanda esclusivamente ospiti importanti.

