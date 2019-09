UNA VITA/ Anticipazioni 24 settembre: Samuel conquista il cuore di Lucia?

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Una Vita è pronto per una nuova puntata, in onda come sempre su Canale 5 nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 settembre 2019, a partire dalle 14:10. La soap spagnola ritornerà inoltre in seconda serata su Rete 4 con un doppio episodio da non perdere. Nell’appuntamento di ieri, gli abitanti di Acacias hanno ricevuto diverse notizie, alcune sconcertanti ed altre invece più serene. Leonor infatti ha scoperto che non deve preoccuparsi ancora dell’amica Blanca, ormai lontana dalla città con il suo Diego. Samuel invece trama alle spalle di tutti i cittadini, mentre cerca ancora di riprendersi dalle ferite riportate a causa dell’aggressione di Blanca. Sicuro che Diego non intende svanire semplicemente nel nulla, è in attesa di scoprire se scriverà a Don Felipe per rivelargli la verità sul suo conto. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo nella puntata di ieri, prima di scoprire le anticipazioni.

Leonor può finalmente stare tranquilla: Blanca le ha inviato una lettera in cui le racconta la sua nuova vita con il fidanzato. Anche Donna Rosina viene rassicurata da Ignigo sulle foto e sulla sua sicura bellezza. Intanto, Antonito è in ansia per la presentazione del brevetto e gli inglesi che deve colpire con le sue idee. Il suo umore non può che peggiorare quando scopre che Trini e Fabiana non conoscono l’inglese e che potrebbero fargli fare cattiva impressione con gli ospiti al momento della loro accoglienza. Samuel invece riceve la lettera che il fratello ha scritto a Don Felipe, prima che possa arrivare nelle sue mani. Diego ha raccontato tutto nel suo scritto, denunciando le tante malefatte del fratello. Compreso anche il fatto che Blanca lo ha colpito nel tentativo di impedire che le facesse del male. Ancora ferito al fianco, Samuel è soddisfatto del suo intuito e brucia subito la lettera. Nel frattempo, Antonito impone a Servante, Trini e Fabiana di imparare alcune frasi in inglese. La lezione però si rivela un vero disastro.

Rosina scopre poi dalle amiche che anche Silvia ha lasciato Acacias, ma il gruppo riceve una nuova notizia drammatica. La Polizia ha trovato infatti il corpo di Blasco, il sequestratore di Silvia, poco prima che la donna riuscisse a partire. Intanto, la domestica Agustina è in ansia per via del suo destino. Teme infatti che la sua età possa impedirle di trovare un nuovo lavoro. Anche i domestici scoprono poi del ritrovamento di Blasco, mentre Donna Rosina trova il modo di fare pace con il marito dopo aver letto le splendide parole che ha rilasciato nell’intervista. Mentre Antonito riceve gli inglesi con difficoltà, Samuel continua a fingere di aver salvato il rapporto fra Blanca e Diego. Convoca inoltre Ramon e Felipe per mostrare loro i progetti sulla Galleria Alday, annunciando che secondo i suoi piani l’attività troverà la luce entro pochi mesi. Rifiuta però l’aiuto economico di Ramon, convinto di poter investire il suo intero capitale per le sue idee. Antonito svela poi al padre che gli inglesi hanno messo uno stop al suo tergilune, visto che esiste già da un mese un brevetto simile al suo. Nel frattempo, Telmo chiede aiuto al Priore per portare avanti le sue ricerche su Lucia.

ANTICIPAZIONI DEL 24 SETTEMBRE 2019

Arrivato finalmente il momento di vedere la collezione di opere d’arte prendere vita grazie all’inaugurazione della Galleria Alday. L’intera popolazione di Acacias è in gran fermento per l’evento più atteso degli ultimi tempi. Andrà tutto per il verso giusto? Samuel si è dato davvero un gran da fare ed ora è sul punto di raccogliere i frutti del suo duro lavoro. Un modo utile per riuscire a dimenticare quanto accaduto con Blanca e ricostruirsi da zero una vita piena di soddisfazioni. La Calle si sentirà coinvolta nelle sue idee, anche grazie all’aiuto di Lucia che continua a sostenerlo. Anche se fra i due l’intesa è più che evidente, sembra che fra Samuel e Lucia non potrà esserci nulla di più di un’amicizia. Forse vorrebbero, ma il momento è così delicato che bisogna mettere al primo posto la Galleria e la sua inaugurazione. Tutte le donne di Acacias intanto hanno già ultimato la caccia ai vestiti all’ultima moda, giusto per fare bella figura in un’occasione così mondana e inedita.



