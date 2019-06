Una Vita/ Anticipazioni 25 giugno: Pena diventa il nuovo cameriere della Deliciosa

Anticipazioni Una Vita 25 giugno

L’appuntamento con la soap Una Vita torna oggi, 25 giugno 2019, come sempre su Canale 5. Le anticipazioni della nuova puntata ci svelano che Blanca è sempre più determinata a smascherare sua madre. Abbiamo visto che la donna ha troncato con Diego ed è così tornata a vivere sotto lo stesso tetto con Ursula e la madre, proprio per avere maggiori possibilità di scoprire dove sia stato nascosto il suo bambino. Intanto Rosina si dice sempre più insofferente a Jacinto e, per questo, vuole licenziarlo. Non è però d’accordo suo marito Liberto. Grande protagonista della nuova puntata di Una Vita sarà però Peña, arrivato in paese posticipando la fuga di Iñigo con Leonor. Questi ha però perso la memoria, così per tenerlo d’occhio e controllare che questa non gli torni da un momento all’altro, decidono di assumerlo come cameriere nel loro locale.

Una Vita: Pena è il nuovo cameriere della Deliciosa

Accade, infatti, che Paquito sorprende Pena a rubare nel negozio di Fabiana. Per evitare che lo portino alla polizia e che qui possa ricordare qualcosa e svelarlo, Flora lo salva, convincendo il vigilante a non sporgere denuncia. Così, nella nuova puntata di Una Vita, lo fa assumere alla Deliciosa allo scopo di tenerlo sotto controllo. Il vero Inigo inizia così a lavorare alla pasticceria, ma anche qui la sua sbadataggine ha la meglio e inizia a combinare molti guai. Questo mette in difficoltà i suoi datori di lavoro, ma Flora è determinata a tenerlo sotto controllo per comprendere se il ragazzo sta fingendo di avere un’amnesia, prendendo dunque tutti in giro. Le cose si complicano.

