Una vita/ Anticipazioni 4 aprile: Genoveva, informazioni compromettenti su Marcos

Nella puntata di oggi, lunedì 4 aprile, della soap opera Una vita, da una conversazione fra Soledad e Marcos si capisce che la domestica è sempre stata al servizio del Quesada. Tuttavia la donna dice ad Aurelio che non vuole alcuna ricompensa per averlo aiutato ma da quel momento in poi resterà fedele solo a Marcos. Bellita scopre che Ignacio le ha mentito su molti aspetti e che non sta studiando per niente, dedicando il suo tempo al vino e al gioco. Alla famiglia Palacios viene comunicato che un deputato in missione all’estero che risponde alle iniziali A.P.R. è stato gravemente ferito: Lolita è sicura che si tratti del marito. Genoveva ha delle informazioni su Marcos che potrà utilizzare contro di lui. Ma dove eravamo rimasti con le puntate di Una vita?

Nella puntate precedenti di Una vita Anabel dichiara ad Aurelio il suo amore ma gli chiede di aspettare prima di concedersi a lui perché deve ritornare a casa prima che il padre si renda conto che è fuggita. Il Quesada acconsente alle sue condizioni, chiedendole di non far passare troppo tempo, ma è ovvio che abbia in mente qualcosa. Più tardi a casa Soledad riesce a convincere Marcos che la punizione nei confronti della figlia è eccessiva, quindi per il bene della ragazza ma anche dell’armonia familiare è meglio essere più malleabili. Alla fine il Bacigalupe acconsente e quando Anabel viene a saperlo dalla domestica di Una vita, le chiede subito di portare un biglietto ad Aurelio in quanto lo vuole vedere quel pomeriggio stesso. Intanto il ragazzo non perde tempo ed escogita con Genoveva un modo per riuscire ad irretire Marcos per convincerlo a cedere le sue quote della società: la Salmeron lo tranquillizza perché sa già come muoversi. Susana e Armando alla fine riescono ad incontrarsi e il diplomatico spiega alla moglie, a Rosina e a Liberto che il matrimonio con la principessa prussiana è assolutamente fasullo, un’operazione di diplomazia servita solo per salvare la vita alla donna e alla sua famiglia. Poi Armando chiede alla moglie di sposarlo nuovamente e di trasferirsi con lui a Nuova York dove ha avuto un incarico di docente di una prestigiosa università.

Ignacio sta facendo di tutto per riuscire a irretire Alodia perché le dice che per lui è una presenza importante e non vuole che possa pensare che sia davvero un perdigiorno oppure un ubriacone. Alodia è chiaramente affascinata dal ragazzo, accetta di accompagnarlo in una passeggiata e non si preoccupa troppo dei continui ammonimenti a tenere i piedi per terra che le vengono in particolare da Fabiana e da Casilda. In particolare quest’ultima, che non trova Ignacio simpatico, racconta a Servante e a Jacinto che il signorino ospite dei Dominguez ora vuole entrare a far parte della banca musicale dell’università, un’altra occasione per fare festa. I due uomini di Una vita, invece di biasimarlo, sono d’accordo con lui, invidiano la sua possibilità e decidono di provare a seguire la stessa strada. Daniela viene aggredita da due uomini in strada che hanno chiaramente brutte intenzioni. Roberto si rende conto di questo e corre in aiuto della ragazza, riuscendo a mettere in fuga i due malviventi, dopo aver sfoggiato una certa tecnica di combattimento. Anche Daniela lo aiuta, mostrando una capacità di difesa personale notevole. I due, passato il pericolo, si chiedono rispettivamente dove hanno imparato queste tecniche ma entrambi restano sul vago. Più tardi, Daniela racconta a Sabina e Miguel quello che è successo: mentre il giovane avvocato è davvero in apprensione per la cameriera, Sabina sgrida il marito non ovviamente per essere intervenuto ma perché doveva comportarsi come ci si aspetterebbe da un uomo della sua età, senza mostrarsi capace di ciò che sa fare davvero. Per scoprire cosa succederà nella nuova puntata di Una vita, appuntamento ad oggi!

