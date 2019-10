UNA VITA / Anticipazioni 6 ottobre: Ursula uscirà allo scoperto?

UNA VITA, DOVE SIAMO ARRIVATI

Doppio appuntamento per Una Vita, che ritorna sul piccolo schermo di Canale 5 nel primo pomeriggio di oggi, domenica 6 ottobre 2019. La soap iberica andrà in onda dalle 14:53 alle 16:28 e accenderà le luci su tutti gli abitanti di Acacias. Prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo insieme che cosa è accaduto ieri: ogni bambino incontrato ad Acacias è una vera calamita per Trini, mentre Ramon si dimostra infastidito dai giochi dei piccoli. Intanto, Lucia confida le ultime novità sul ciondolo a Padre Telmo, che le rinnova il suo aiuto. Carmen invece è sempre più preoccupata perchè Ursula non si vede più in giro e non sospetta che la donna sia diventata la domestica del parroco. Sempre più a rischio del crollo, Samuel scrive a don Alonso per chiedergli di posticipare il pagamento del debito e gli chiede anche una piccola somma in credito per potersi rimettere in affari. Nel frattempo, Trini mostra al marito alcune foto di famiglia per risvegliare il padre che c’è in lui. Ramon però finisce solo per lamentarsi delle tante marachelle di Antonito. Dopo aver sperato a lungo, Servante riceve la bella notizia: è stato selezionato per rappresentare il tonico. Per la sorpresa, Pena cade dalla scala e si fa male ad una spalla. Celia invece è costretta a mentire a Ramon riguardo ai recenti cambiamenti di Trini, mentre Higinio continua a nascondere diversi segreti a tutti gli abitanti del quartiere.

Spulciando fra le foto di famiglia, Celia ha trovato un vecchio scatto in cui il tutore di Lucia si trova con i Marchesi. Il giallo si infittisce sempre di più. Felipe si offre poi di convocare lo zio Joaquin per scoprire la verità. Intanto, Ramon cerca di convincere la moglie a seguirlo per un viaggio di alcuni mesi, ma a Trini non interessa girare il mondo. Anche se l’uomo intuisce l’arrivo di un bebè, finisce per pensare che sia Maria Luisa ad essere incinta e crea solo un altro danno con la consorte. Liberto invece confida alla zia di essere sicuro che Higinio abbia difficoltà economiche e che faccia sempre di tutto per non mettere mano al portafogli. Il medico però spunta poco dopo e annuncia di voler fare una festa per presentarsi a tutti e così Liberto e Susana sembrano mettersi il cuore in pace sulle sue condizioni economiche. Mentre si trova a casa di Padre Telmo, per poco Lucia non incontra Ursula. La vecchia domestica ha infatti rotto uno specchio, ma riuscirà a nascondersi alla giovane. Una volta soli, Padre Telmo conforta Ursula, che crede di non essere più utile a nessuno. Nel frattempo, Ramon illude ancora una volta la moglie di aver capito il suo segreto. In realtà ha solo deciso di abbattere alcuni muri della casa per ricavare una stanza da giochi per se stesso.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI DEL 6 OTTOBRE

Dopo aver fatto di tutto per risollevarsi, Samuel riceve un’altra brutta notizia: la banca richiede il pagamento del prestito, altrimenti procederà con il pignoramento della casa. Samuel è quindi obbligato ad accettare la pretesa di Bazan, per quanto gravosa. Intanto, Higinio è di nuovo al centro dei sospetti di alcuni abitanti di Acacias. Questa volta è Iñigo a nutrire dei dubbi sul suo conto, non sapendo che intanto il dottore e Maria litigano sempre per come gestire al meglio i soldi. Finalmente Trini svela il mistero al marito: è incinta. Ramon non può che esserne felice, ma sviluppa anche una protezione eccessiva nei confronti della moglie. Anche Lucia e Celia scoprono che la nuova domestica del parroco non è niente altri che Ursula. La moglie di Felipe chiede alla cugina di mettere in guardia Padre Telmo sulla vera natura della donna. Joaquin invece annuncia la sua imminente visita, come richiesto dall’amico avvocato.



