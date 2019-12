Una Vita/ Anticipazioni dal 23 al 28 dicembre: Lucia sposerà Samuel?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI DAL 23 AL 28 DICEMBRE 2019

Nella puntata di oggi, 23 dicembre, di Una Vita, Flora tenta la fortuna al concorso di fotografia ed attira l’attenzione di un collezionista francese. Nel frattempo, Samuel si prepara per chiedere la mano di Lucia e cura tutti i dettagli per la grande festa. Celia però viene colpita da un malore proprio durante il party. Nell’appuntamento di martedì, lo stato di salute di Celia distoglie lo sguardo dalla proposta di Alday. Lucia non è riuscita nemmeno a rispondere e decide di concentrarsi solo sulla cugina. Purtroppo nessun medico sembra trovarsi nei paraggi, anche se Felipe farà di tutto per cercare uno specialista per la moglie. Saltando il giorno di Natale e Santo Stefano, quando la soap non andrà in onda come di consueto, passiamo al prossimo venerdì. Lolita decide di rimandare le nozze fino a che la sua signora non si sarà rimessa del tutto. Celia si sente in colpa perchè si sente un peso per tutti coloro che ama, così chiede alla domestica di continuare ad organizzare il matrimonio con Antonito. Acacias nel frattempo si prepara ad un ritorno: Marcelina.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Una nuova puntata per i fan di Una Vita: oggi, lunedì 23 dicembre 2019, Canale 5 trasmetterà il primo appuntamento della settimana della soap iberica. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati lo scorso sabato: Celia è sempre più preoccupata e confessa a Lola di non aver ancora trovato il coraggio di parlare a Felipe. Lucia infatti non è rientrata a casa e Celia teme una reazione del marito. Intanto, Servante nega al custode di aver parlato in suo favore per via del licenziamento. Insospettita dal comportamento dell’amica, Fabiana spinge Lola a rivelarle tutto su Lucia. Il discorso però viene ascoltato dalle altre domestiche e persino da Ursula. Rosina invece continua a mentire alla famiglia, ma il marito e la figlia hanno già dei sospetti sui suoi misteriosi impegni. Grazie all’aiuto di Trini, scoprono che Rosina deve lasciare Acacias con Susana. Raul invece confessa alla madre di aver chiesto dei soldi ad un usuraio per andare a cercare lavoro a Biscaglia. I timori di Celia diventano realtà quando Ursula riferisce subito a Telmo dell’assenza di Lucia. L’umore del prete diventa ancora più nero quando poco dopo Samuel e Lucia fanno il loro ritorno. Furiosa, Celia affronta la cugina per via della sua scappatella, ma Lucia giura di non aver fatto nulla con Samuel. Si lascia poi sfuggire una frase su Telmo, spingendo Celia a chiederle spiegazioni. Dietro insistenza, Lucia rivela di aver visto Samuel sotto una luce diversa e di essere sicura di amarlo. La cugina però affronta anche Samuel: dovrà dare le dovute spiegazioni a Felipe. L’Alday svela invece di voler dare un rinfresco per tutto il vicinato. Quella sera, Felipe scopre la verità dalla moglie e diventa furioso, soprattutto con Samuel. Celia e Lucia lo convincono però a non affrontarlo subito. Scopre in seguito che Alday ha intenzione di sposare Lucia: le ha già comprato l’anello di fidanzamento ed è per quello che ha deciso di organizzare la festa. Intanto, Raul si prepara per partire, mentre Rosina e Susana vengono controllate a vista dai familiari. Liberto conclude che ci sia qualcosa di losco sotto e decide di seguirle ancora, fino al luogo di destinazione.

