Una vita/ Anticipazioni penultima puntata 11 novembre: Aurelio spara a Genoveva ma…

Una vita, anticipazioni penultima puntata in onda 11 novembre

Le anticipazioni della penultima puntata di Una vita in onda l’11 novembre svelano che Hortensia vince la sua paura ed è onesta con Pascual, al quale confessa il suo grande segreto: ha avuto una figlia fuori dal matrimonio, quindi senza mai aver sposare il padre. Tuttavia, Pascual non prende male questa notizia e le confessa i suoi sentimenti davanti a tutti i vicini del ristorante. Anzi, l’uomo le dichiara il suo amore prima di porgerle un anello di fidanzamento per chiederle di sposarlo. Tutto questo avviene sotto l’occhio vigile di Azucena e Guillermo, che stanno già pensando al loro futuro insieme.

Inoltre, Rosina saluta Casilda, che ha deciso di mettersi in proprio. Entrambe hanno una grande sorpresa quando aprono la porta e incontrano Leonor, che dopo molti anni ha deciso di tornare nel quartiere. Inoltre, Susana e Armando tornano ad Acacias. La coppia ha deciso di tornare nel quartiere, per proporre agli amici di lavorare con loro nella loro compagnia di esportazione di petrolio.

Una vita, anticipazioni puntata dell’11 novembre su Canale 5

Le anticipazioni della penultima puntata di Una vita di oggi svelano inoltre che quando tutti pensavano che Aurelio fosse morto, eccolo riappare nel quartiere con un unico obiettivo: uccidere sua moglie Genoveva. Il Quesada aveva programmato tutto fin dall’inizio, perché ha simulato la sua morte, mettendo il suo caratteristico anello sul cadavere di un altro uomo, facendo sì che tutti credessero che lui fosse perito nei suoi laboratori per mano di Rodrigo. Senza ulteriore indugio, Aurelio si presenta a casa di Genoveva, dove vi è anche Gabriela. Appena rivede sua moglie, le spara alla pancia. L’intervento fortuito di Marcelo permette di evitare che la donna perisca, poiché prende una pistola e uccide Aurelio, questa volta per davvero.

Una vita, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Una vita, dopo aver vinto alla lotteria, Casilda annuncia a Rosina che la sua intenzione è di smettere di servirla e di mettersi in proprio. Intanto Lolita chiarisce le cose a Ramón: ha il diritto di ricostruirsi una vita e anche Fidel. Non stanno facendo nulla di male e neanche stanno disonorando i loro morti. Hortensia ha detto ad Azucena di essere nata fuori dal matrimonio: la donna infatti non si è mai sposata con suo padre. La figlia quindi la esorta a raccontare a Pascual il grande segreto del suo passato. E per Hortensia sarà un grande passo per nulla facile, dato che all’epoca era uno scandalo avere figli al di fuori del matrimonio.

Un uomo misterioso arriva in città, ed è in cerca di Genoveva. Le sue intenzioni non sono affatto sincere. La vedove Quesada, intanto, continua ad accusare debolezza, e Marcelo è sicuro che dietro tutto ciò c’è la figlia di lei, Gabriela, la quale sta lentamente avvelenando sua madre per porre fine alla sua vita. Scopriamo che il volto di quell’uomo appartiene ad Aurelio!











