Una vita/ Anticipazioni puntata 1 aprile: Daniela aggredita, Roberto la salva

Nella puntata di oggi, venerdì 1° aprile, della soap opera “Una vita“ Soledad decide di utilizzare tutta la sua influenza nei confronti di Marcos per convincerlo a togliere la punizione ad Anabel. La ragazza così può uscire di casa e incontrarsi con Marcos al quale dichiara tutto il suo amore. Non si rende conto che in realtà è stata seguita da Miguel che così scopre della relazione clandestina della sua ex fidanzata. Daniela viene aggredita da due uomini ma solo l’arrivo provvidenziale di Roberto la salva dal peggio. Susana ha ricevuto una lettera da Armando e torna ad Acacias per riabbracciarlo, non sapendo che il marito è partito per Vienna per raggiungerla: i due non riescono ad incontrarsi.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Natalia, come da accordi con Genoveva, prova a sedurre Felipe ma l’uomo mette in chiaro che non è interessato perché pensa che si stata manovrata da sua moglie, così come la donna è solita fare con tutti quelli che la circondano. Quando Natalia torna a casa, suo fratello Aurelio si rende subito conto che è di cattivo umore e così le chiede maggiori dettagli ma la ragazza gli risponde solo che si tratta di una questione personale di Donna Genoveva e Aurelio le raccomanda di non lasciarsi manipolare dalla sua socia in affari. Poi i due vengono interrotti dall’arrivo di Soledad che porta all’uomo una lettera di Anabel. Quando poi rientra a casa, Anabel con ansia chiede alla domestica come ha reagito l’uomo alla sua lettera. Armando va a trovare Liberto e Rosina ma non riceve l’accoglienza che si aspettava. Rosina cerca di fargli capire in modo delicato che sanno tutto, invece Liberto lo affronta con decisione. Armando non cede alle provocazioni perché dice di non avere tempo e assicura di avere una sola moglie. Quando viene a sapere che la donna è partita per Vienna per cercarlo, corre subito per impedire che faccia una pazzia del genere e promette che poi darà tutte le spiegazioni del caso. Daniela fa assaggiare a Roberto una delle sue specialità e la ragazza ne approfitta per lodare il suo datore di lavoro e fare una serie di domande sul loro passato. Arriva però Sabina che riesce a bloccare il marito prima che possa dire troppo, lusingato dalla giovane. Più tardi Roberto e Sabina insistono affinché la ragazza si prenda un’ora si pausa per riposarsi, anche se la ragazza non vorrebbe andare via.

In realtà i due vogliono un attimo per parlare da soli e confrontarsi sul futuro, in particolare di Miguel e del fatto che sia ancora molto triste per la fine della relazione con Anabel e Roberto capisce subito che l’assunzione di Daniela ha a che fare proprio con questo. Casilda racconta a Fabiana e ad Alodia che Jacinto ha visto Ignacio tornare più di una sera a notte fonda e completamente ubriaco. La domestica di casa Dominguez prova a difenderlo ma Casilda sostiene che ci sono delle prove di quanto ha appena detto, visto che il signorino ha l’abitudine di cantare per le scale quando torna a casa. Fabiana invita la giovane amica a non farsi incantare da Ignacio perché finirà con il farla soffrire. Più tardi Alodia incontra per strada Ignacio il quale inizia a parlare in termini medici per convincerla che sta studiando molto. La invita a prendere un caffè al Nuevo Siglo ma la ragazza risponde che non sarebbe decoroso e che le altre domestiche farebbero troppi pettegolezzi, Ignacio sembra restarci male poi si consola subito facendo mille complimenti a Daniela. Alodia se ne rende conto e ha un attacco di gelosia, così come Roberto si rende conto di tutto e si avvicina per intimare ad Ignacio di lasciar perdere la sua dipendente. Alla fine anche Daniela lo rimprovera ricordandogli che se fa il galletto con tutti farà soffrire chi davvero gli vuole bene.

