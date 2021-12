Una vita/ Anticipazioni puntata 1 dicembre: Camino pronta a partire con Maite

Una vita, anticipazioni puntata 1 dicembre

Nella puntata di oggi, mercoledì 1 dicembre, della soap opera spagnola “Una vita” Bellita, incoraggiata dai suoi cari, trova il coraggio di salire sul palco: ma poco prima dell’inizio del concerto la sua voce sparisce. La Del Campo, dopo aver scoperto di essere stata ingannata dal sedicente dottor Puerta, ha ricevuto una lettera dalla figlia Cinta che l’ha convinta a tornare sul palco. Felicia sorprende Camino che sta preparando le valigie: inaspettatamente la madre la incoraggia a partire e le augura di essere felice. Camino scopre che è stata proprio Felicia a trovare Maite a Parigi e a chiederle di venire a prendere la figlia.

Nelle puntate precedenti di “Una vita” Liberto in particolare mostra una crescente insofferenza verso Genoveva e non riesce a sopportare l’idea che l’amico Felipe venga tenuto all’oscuro della verità su quanto accaduto. Il Seler appare sempre più convinto che l’Alvarez-Hermoso dovrebbe essere messo al corrente del fatto che il suo matrimonio era tutt’altro che idilliaco e che il periodo del quale l’avvocato non ricorda niente è in realtà costellato da intrighi e tradimenti che la dark lady ha messo in atto, arrivando ad essere persino sospettata dell’assassinio di Marcia.

Bellita Del Campo reduce dai problemi di voce, è ormai sul punto di debuttare nuovamente sulle scene e la tensione è altissima. Il timore che qualcosa possa andare storto, o che le sue esibizioni non siano più capaci di coinvolgere il pubblico come in passato, crea nella moglie di Josè una grande apprensione. Come se tutto ciò non bastasse ci sono stati anche i commenti velenosi di Susana, che non ha potuto fare a meno di criticare aspramente l’abito di scena di Bellita e il suo repertorio canoro…

