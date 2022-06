Una vita/ Anticipazioni puntata 1 giugno: Felipe arrestato per la morte di Marcos

Una vita, anticipazioni puntata 1 giugno 2022

Nella puntata di oggi, mercoledì 1 giugno, della soap opera spagnola “Una vita” il piano di Genoveva è quello di far incriminare Felipe per il delitto di Marcos e sembra riuscirci, visto che la polizia in effetti lo arresta, trovandolo sul luogo del delitto. Tuttavia Natalia non ha intenzione di far incriminare l’unica persona che l’ha sempre davvero trattata con rispetto e così decide di confessare tutto alla polizia, entrando in contrasto con la Salmeron. Alodia ha accettato la proposta di matrimonio di Ignacio e i due decidono di chiamare prima Candelaria, la madre di lui, per comunicare la notizia e poi subito dopo di recarsi al paese della domestica per dare la notizia anche ai suoi genitori. Cinta ed Emilio sono in procinto di partire per Parigi, per comunicare alla sorella di lui, Camino, l’imminente nascita di un nuovo figlio. Intanto Soledad, con l’aiuto di Leonardo, torna ad Acacias per preparare l’attentato.

Una vita/ Anticipazioni puntata 30 maggio: il piano di Genoveva per eliminare Marcos

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” la convivenza lavorativa fra Carmen e Rosina è sempre più problematica e deve intervenire Liberto per trovare una soluzione e farle smettere di litigare. Alla fine decide di farle lavorare a giorni alterni nel ristorante, in modo che le due non si dovranno incontrare più. Bellita è disperata perché Ignacio è scappato nuovamente e a nulla servono le rassicurazioni di Cinta e del marito che hanno parlato con il ragazzo ed erano convinti di averlo persuaso a sposare Alodia. La Del Campo è in collera perché il nipote ha ingannato la domestica, una ragazza più innocente e ingenua di un agnellino. Proprio quando Bellita afferma di essere certa che suo nipote non è intenzionato a prendersi le sue responsabilità, il ragazzo torna a casa, sorprendendo tutti. Ignacio afferma di aver avuto necessità di un po’ di tempo per capire cosa desidera dalla vita e che poi è andato a cercare Florencio perché aveva necessità di un prestito per fare le cose per bene: dalla tasca prende un anello e dice ad Alodia che vuole sposarla e stare per sempre con lei, indipendentemente dal fatto che sia incinta o meno, perché ha capito di amarla.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 28 maggio: Alodia rischia la vita

Lolita dice a Casilda che ha molti pensieri per la testa ma non vuole dire di cosa si tratti. Le due decidono quindi di parlare del matrimonio fra Fabiana e Servante e cercano di coinvolgere anche Jacinto nella discussione ma l’uomo è molto triste e sembra non essere interessato a nulla. Alla fine il portinaio di Acacias 38 racconta cosa gli è successo: sua moglie, ancora a Barcellona, ha deciso di mantenere fede ad un voto fatto e per questo motivo entrerà in un convento di clausura, mettendo fine al loro matrimonio. Ramon pensa che Antonito dovrebbe chiedere una scorta ora che è ufficiale che sta per essere nominato primo ministro del lavoro, ma poiché il ragazzo sembra essere felice del nuovo incarico e della sua carriera, allora decide di riprendere il discorso in un secondo momento. Genoveva ha messo in atto l’ennesimo inganno, questa volta nei confronti di Marcos che pensa di averla vinta sulla donna e di aver ottenuto di nuovo la presidenza della società con Aurelio. Mentre la Salmeron prova a distrarre l’uomo, entra di nascosto Natalia armata di coltello. Genoveva prova a sedurlo per sottrargli la pistola ma il Bacigalupe se ne rende conto e tenta di violentarla, a quel punto Natalia interviene e lo accoltella a morte. In strada Felipe sta raccontando a Liberto della violenza, poi riceve un biglietto da parte di Genoveva nel quale si dice che Natalia è in pericolo e che quindi deve raggiungerla subito al piano nobile: una volta arrivato, trova il corpo di Marcos riverso a terra.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 27 maggio: attentato anarchico ad Acacias!

© RIPRODUZIONE RISERVATA