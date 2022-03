Una vita/ Anticipazioni puntata 11 marzo: Liberto attacca Genoveva

Una vita, anticipazioni puntata 11 marzo

Nella puntata di oggi, venerdì 11 marzo, della soap opera spagnola “Una vita” Antonito dice a Lolita della partenza per il Marocco ma la donna sembra davvero contraria a questa missione. Jacinto, dopo aver assunto le erbe che gli sono state date da Servante per calmare i suoi bollori, si addormenta in continuazione ovunque e gli inquilini di Acacias iniziano a lamentarsi. Liberto capisce che la lettera di Felipe non è stata persa da Jacinto ma rubata da Genoveva, così in strada e di fronte a tutti decide di affrontare la donna e accusarla del furto. Miguel e Sabina sono molto contenti di Daniela e del suo lavoro, così la ragazza entra sempre più in confidenza con il giovane avvocato.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Marcos riceve il referto della morte di Felicia e scopre così che si è trattato di avvelenamento. È sconvolto da questa nuova informazione ma quando Soledad gli fa mille domande su quello che era contenuto nella busta ricevuta da parte del medico, l’uomo mente dicendo che si tratta di alcuni esami che ha fatto per scoprire l’origine di un fastidioso mal di testa. Più tardi, quando Soledad torna alla carica, Marcos racconta che è pensieroso per la sua società con i Quesada, poi cambia argomento dicendo che è preoccupato anche per Anabel visto che teme che la ragazza abbia scoperto la loro relazione. La domestica a quel punto gli parla di Genoveva e di quanto sia pericoloso, poi quando il Bacigalupe la rassicura di aver ben inquadrato la donna ma di pensare che i soldi non puzzano, indipendentemente dalla loro provenienza, allora Soledad gli riferisce che la Salmeron si frequenta assiduamente con Natalia e quindi potrebbe fare il doppio gioco con i fratelli messicani. Genoveva invita Aurelio per un caffè al fine di raccontargli che ha offerto a Marcos di investire nella loro azienda ma che il Bacigalupe non ha detto né sì né no. La donna invita il Quesada ad essere prudenti per non destare nell’uomo alcun sospetto, così lo invita a non farsi vedere insieme e ad andarsene via da casa sua per non tornare più, fino a che non sarà tutto concluso.

Bellita si riprende dallo spavento e quando rinviene analizza i tratti di Ignacio e si rende conto che è identico a sua sorella Candelaria e al padre. Il ragazzo è arrivato in città per studiare medicina e racconta alla zia di quello che al paese dicono di lei. José, però, non è certo che il ragazzo sia chi dice di essere, quindi gli fa molte domande per capire se ha detto la verità. Intanto Alodia non riesce a dire una parola, visto che è totalmente affascinato dal ragazzo. A casa Palacios sono tutti preoccupati per il telegramma che ha ricevuto Antonito, visto che è stato chiamato dal Ministero della Guerra e non ha dato più notizie. Quando il giovane rientra, racconta di essere stato invitato ad una missione diplomatica in Marocco e che, anche se non vuole andare, non si può sottrarre. Intanto Lolita passeggia in strada e incontra Natalia, così le tornano in mente le scene di quando ha scoperto il tradimento di suo marito con la giovane e bella messicana. Così decide di affrontarla e dirle chiaramente che, ora che è guarita, deve stare alla larga da suo marito perché Antonito ha una famiglia con lei e Lolita, da donna di Cabraigho, non permetterà a nessuna di portarglielo via. Liberto racconta a Rosina di aver ricevuto notizie di Armando da parte di Jacques il quale gli ha raccontato che era convinto che il diplomatico fosse già rientrato in Spagna visto che ha lasciato da qualche giorno la Francia, felice come una Pasqua e carico di abiti e cappelli femminili.

