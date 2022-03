Una vita/ Anticipazioni puntata 12 marzo: Anabel minaccia Soledad di dire…

Una vita: anticipazioni sabato 12 marzo

Nuovo appuntamento con Una vita. Nella puntata di sabato 12 marzo, Anabel minaccia Soledad di dire tutto al padre ma ancora una volta la domestica riesce a raggirare la ragazza. Antonito confessa a suo padre di aver deciso di non partire per il Marocco, poiché non vuole far soffrire nuovamente la moglie. Anzi, ha addirittura deciso di lasciare per sempre la carriera politica. Servante rivela a Indalecia l’interesse che Jacinto ha nei suoi confronti e anche la ragazza inizia ad avere fantasie sul marito della cugina. Anabel prova un approccio con Miguel ma il ragazzo è molto freddo nei confronti dell’ex fidanzata, mostrando invece molto interesse nei confronti di Daniela. Ma dove eravamo rimasti con Una vita?

Una vita: il riassunto della puntata dell’11 marzo

Nell’ultimo episodio di Una Vita, Marcos vede in strada Genoveva con Natalia e, memore delle parole che gli ha detto Soledad, chiede alla Salmeron di parlare da soli e poi le chiede esplicitamente come mai ha questo rapporto così stretto con i Quesada. Genoveva non si lascia cogliere impreparata e gli risponde che prove compassione per la giovane visto che la ragazza, come in precedenza era capitato anche a lei, è stata oggetto di una campagna diffamatoria nel quartiere. Poi lo invita a concentrarsi sulla proposta di affari che gli ha fatto perché potrebbe a breve decidere di investire altrove. Casilda racconta a Indalecia di essere molto preoccupata per Jacinto visto che ultimamente sente molto la mancanza di Marcelina e per questo si comporta in modo strano. Indalecia sembra non essersene accorta ma poco dopo sentono il russare dell’uomo che si è addormentati in una stanza adiacente. Quando più tardi Liberto va a parlare con Jacinto della lettera, gli comunica di aver parlato già con il postino il quale ha confermato di aver consegnato la lettera al custode di Una vita. Il Seler inizia a pensare che probabilmente qualcuno deve essere entrato in guardiola e aver preso la lettera, magari qualcuno conosciuto sul quale Jacinto non poteva avere sospetti. Quando incontra al ristorante Genoveva, l’accusa davanti a tutti di essere stata lei a sottrarre la lettere e fra i due scoppia un litigio con la Salmeron che lo minaccia di farlo pentire per la sua insolenza.

Daniela, la nuova cameriera del Nuevo Siglo in Una vita, sembra aver conquistato tutte le signore di Acacias grazie alla sua gentilezza e allo spirito di intraprendenza. Quando Sabina chiede un parere a Susana, Rosina e Bellita, le donne non possono che approvare la scelta. Più tardi Daniela prepara i cannelloni ripieni di pesce per Sabina e Miguel, conquistando il loro palato. La missione ovviamente riesce, però gli Olviedo sono un po’ preoccupati poiché la ragazza fa molte domande sul passato di Sabina e Roberto. Antonito va a fare una passeggiata con Lolita, poi una volta a casa le racconta del contenuto del telegramma che ha ricevuto e del viaggio che dovrebbe fare in Marocco. La ragazza protagonista di Una vita, però, non prende affatto bene la notizia e gli dice che non può assolutamente pensare di partire con tutto quello che sta succedendo nel mondo e con un figlio piccolo e una moglie appena guarita da una lunga malattia. José chiede ad Alodia cosa ne pensa di Ignacio perché qualcosa nel comportamento del ragazzo lo allarma, in modo particolare non aver detto il motivo per il quale è venuto a Madrid. Proprio in quel momento arriva il ragazzo che racconta di essere arrivato in città per frequentare la facoltà di medicina, a quel punto Bellita lo invita a trasferirsi a casa loro, anche se il marito non sembra molto felice. Anabel scopre Soledad che cerca di aprire un cassetto chiuso a chiave da Marcos. Questo è quanto accaduto nella puntata dell’11 marzo di Una vita. Cosa succederà nei prossimi episodi?

