Una Vita/ Anticipazioni puntata 13 agosto: Genoveva arrestata per omicidio

Una Vita, anticipazioni puntata 13 agosto

Nella puntata di venerdì 13 agosto di Una Vita, Mendez fa irruzione in casa di Genoveva e arresta la donna con l’accusa di aver ucciso sia Marcia che Ursula. Da poche informazioni che la Salmeron riesce ad avere dal poliziotto le è subito chiaro che suo marito sapeva tutto e che volutamente non ha ritenuto opportuno metterla in guardia. Mentre si reca in chiesa per le nozze di Cinta, Arantxa incontra Cesareo ed è l’occasione per un chiarimento fra i due: si dichiarano all’unisono di amarsi ancora molto ma è evidente che i loro rispettivi stili di vita non consentono una vita in comune.

Cinta ed Emilio sono finalmente sposi mentre Camino si presenta con molto ritardo in chiesa, mancando le nozze del fratello e facendo preoccupare sua madre Felicia. Quando il prete inizia il rito di matrimonio e pone alla ragazza la fatidica domanda sulla sua intenzione di sposarsi, la giovane Pasamar resta in silenzio.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Una Vita, Ildefonso chiede a Camino di essere finalmente sincera con lui ora che sono rimasti da soli: è davvero andata in un convento come diceva sua madre per giorni e giorni? La ragazza è molto stupita dalla fantasiosa scusa che ha inventato Felicia e spiega solo di aver avuto la necessità di qualche giorno di riflessione visto che si sentiva molto spaventata all’idea di affrontare un matrimonio e voleva capire se fosse davvero quello il suo destino. A quel punto il fidanzato le chiede se, dopo le sue riflessioni, è ancora dell’idea di sposarsi oppure vuole annullare le nozze ma inaspettatamente la giovane Pasamar conferma che sarà al suo fianco il giorno delle nozze e anche tutto il resto della sua vita, soprattutto dopo che ha saputo dal marchesino che anche lui è spaventato all’idea di stringere un legame che sarà per tutta la vita. Poi chiede al fidanzato di darle un bacio in segno di riappacificazione. Più tardi, Camino incontra Cesareo che finalmente è stato liberato e le ha portato in dono un carillon che ha costruito per lei in carcere. Quando Camino sente la musica inizia a piangere perché si tratta di quella che canticchiava sempre Maite ma sua madre la vede versare lacrime e, dopo aver scoperto il motivo, l’apostrofa duramente e la invita a concentrarsi solo sulle sue future nozze.

José non è riuscito a risolvere nulla al ministero, quindi lui e Bellita si apprestano a dare a Emilio e Cinta la notizia della mancata partenza per l’Argentina, quando vengono interrotti da Alodia e Julio che hanno una buona notizia: la questione è stata completamente sistemata. Alodia, infatti, dopo aver letto il nome del funzionario sulla lettere arrivata a casa Dominguez si è ricordata che anche il nuovo datore di lavoro di Julio aveva lo stesso cognome. In effetti si tratta del fratello del funzionario quindi per il ragazzo non è stato difficile richiedere un favore e ora consegna alla sorella tutta la documentazione in regola per il viaggio. La mattina dopo fervono i preparativi per le nozze e Cinta riceve una bellissima sorpresa: per essere al suo fianco nel giorno più importante della sua vita c’è Arantxa, arrivata appositamente dal paese. Alla ex domestica comunicano subito la notizia dell’arresto di Cesareo ma anche della sua liberazione, riuscendo così a tranquillizzarla. Casilda, invece, è molto agitata perché ha ricevuto altre lettere dal Medio Oriente ed è evidente che la ragazza pensa con insistenza a qualcuno che ha conosciuto lì. Laura mente a Genoveva per avere qualche ora libera dal lavoro: alla sua signora racconta di dover andare dai vecchi datori di lavoro per ritirare le referenze mentre ha un appuntamento segreto con Felipe.



