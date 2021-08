Una Vita / Anticipazioni puntata 14 agosto: Felipe fa una scoperta sorprendente

Una vita, anticipazioni puntata 14 agosto

Nella puntata di Una Vita di sabato 14 agosto, per fortuna Camino si riprende dal mutismo nel quale é caduta e pronuncia il fatidico sì, così possono iniziare i festeggiamenti. Cesareo raggiunge gli altri all’esterno della chiesa e racconta dell’arresto di Genoveva. Ovviamente questo diventa l’argomento del giorno e tutti si dividono fra i colpevolisti e gli innocentisti. Liberto e Ramon raggiungono di corsa Felipe per dargli supporto e si stupiscono di trovare l’uomo abbastanza sereno, convinto che giustizia sia stata fatta.

I due amici, però, provano a convincerlo che dovrebbe quanto meno dare alla moglie il beneficio del dubbio, così Felipe si reca in carcere per parlare con Genoveva e assumere la sua difesa. Con suo grande stupore, però, scopre che la moglie ha già risolto in quanto ha affidato la sua difesa all’avvocato Velasquez. Questa decisione rafforza sempre di più in Felipe l’idea che la moglie sia colpevole.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Cinta é molto felice di avere Arantxa con lei il giorno del matrimonio. La domestica, però, é venuta anche per parlare con Cesareo, visto che si sono lasciati in modo un po’ brusco quando il guardiano ha deciso di tornare a vivere ad Acacias. Così hanno modo di chiarirsi e di dichiararsi ancora una volta il loro amore: continueranno la loro relazione ma a distanza, visto che per diversi motivi non possono vivere insieme. Intanto José vuole fare un discorso da uomo a uomo con Emilio e gli chiede di prendersi cura della sua bambina ora che sta per diventare sia moglie.

Poco dopo gli abitanti di Acacias si ritrovano in chiesa per assistere al doppio matrimonio fra Emilio e Cinta da una parte e Ildefonso e Camino dall’altra. Mentre la prima coppia si presenta in tempo in chiesa ed é visibilmente felice del passo che sta compiendo, Camino arriva con molto ritardo, tanto che il nonno di Ildefonso gli consiglia di lasciar perdere e annullare tutto ma il marchesino ci tiene a sposare la giovane. Tuttavia quando di tratta di pronunciare i propri voti nuziali, Ildefonso dice subito di sì mentre Camino resta muta davanti alla domanda del prete, lasciando tutti con il fiato sospeso. In particolare sia Felicia che il marchese De Los Pontones temono che, se la ragazza dovesse dire di no, scoppierebbe uno scandalo enorme che rovinerebbe entrambe le famiglie.

In chiesta tutti gli abitanti di Acacias hanno notato che ci sono due assenze importanti e sono quelle di Genoveva e Felipe. L’avvocato ha acconsentito alla richiesta della moglie di presentarsi insieme alla cerimonia come una coppia unita ma l’avvocato sta perdendo volutamente tempo per evitare di andare, irritano sensibilmente la Salmeron. All’improvviso bussano alla porta e Felipe va ad aprire, con grande stupore di Genoveva: si tratta del commissario Mendez che é venuto per arrestare Genoveva con l’accusa di essere l’assassino di Marcia.

La Salmeron é incredula ma dallo sguardo di odio che le lancia suo marito si rende conto che era al corrente di tutto e che volutamente non ha ritenuto opportuno avvisarla, per evitare probabilmente che potesse tentare la fuga. Quando Mendez arriva in strada, subito dopo le guardie che portano via in manette la donna, incrocia Cesareo e lo ringrazia per il suo importante supporto. Casilda, a differenza di tutti gli altri inquilini della soffitta, non é felice di partecipare alle nozze: vedere queste due spose così felici le fa ricordare il suo defunto marito e le fa sentire ancora di più la mancanza di un uomo accanto. Fabiana tenta di consolarla mentre Marcelina e Jacinto pensano che le lettere che sta ricevendo possano nascondere un segreto romantico .

